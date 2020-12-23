江啟臣在中常會致詞。（黃福其攝）

國民黨因應中央流行疫情指揮中心宣布新防疫規定，宣布取消今、明兩天的立院集會抗爭，黨主席江啟臣下午在中常會說明「防疫優先是國民黨的堅持」、「支持指揮中心精進各項防疫作為」，但也強調反豬的決心不變，呼籲國人用各種方式向選區立委表達反對萊豬。文傳會則發新聞稿說明調整這兩天的立院抗爭，呼籲民眾打電話給民進黨立委，要求不要「只有黨意，忘了民意」，執意成為萊豬立委。

在立院絕食79小時送醫的中常委沈智慧今天也出席中常會，受中常委熱情鼓掌打氣。

沈智慧出席中常會，中常委熱情鼓掌打氣。（黃福其攝）

江啟臣在中常會致詞說，就在昨天，235天沒有本土病例的防疫成果不幸被終止。再次提醒我們，新冠肺炎的威脅從沒離開，防疫工作一刻都不能鬆懈。我們更要了解，新冠肺炎的威脅不分種族、職業，防疫工作更不應該因人而異。在疫病威脅下，病毒才是我們共同的敵人，「互相指責與歧視都可能造成疫情隱匿，甚至演變成為疫情的破口。」

他說，防疫優先是我們的堅持，也是國民黨的堅持，所以原定今晚的守護食安之夜將取消實體集會，保留立委靜坐，繼續為食安守夜。演出活動及宣講則改以線上直播。明天也將取消所有集會，將重心全力放在議場攻防，以具體的作為貫徹防疫的決心。

江啟臣說，國民黨再次重申，支持指揮中心在衡量整體局勢後，精進各項防疫作為。接下來如果仍有舉辦的各項活動，都將遵守防疫指揮中心的規範，更呼籲參與集會的民眾，配戴口罩、勤洗手，保持社交距離。也要再次提醒國人，配合政府各項防疫工作，有接觸史的國人更應該配合疫調，共同守護得之不易的防疫成果。

他說，雖然集會方式調整，但反對含萊克多巴胺豬肉進口的決心不會改變。相關的行政命令，即將在明天的立法院院會進行最後的審查！在這個關鍵的時刻，他除了拜託中常委、黨員，為國民黨立院黨團加油打氣，更要呼籲國人透過各種方式，向選區立委表達反對開放高風險肉品進口的心聲。期望民進黨立委可以落實代議制度精神，跟多數民意站在一起，共同守護台灣的食安環境。

尤其，當執政的多數黨準備以多數暴力碾壓民意時，國會的決議就不代表多數人民的意見，更不是人民反對萊豬進口的最終決戰！上星期，中選會已經審核通過國民黨所提出的「公投綁大選」以及「護食安」兩項公投案，等到各地戶政事務所完成審核後，就可以展開第二階段的連署。

江啟臣說，他要拜託戶政機關儘速完成審，也懇請所有的中常委以及中央、地方黨務同仁，結合民間力量，在審核完成後積極展開連署、宣傳工作。務必完成足夠份數的連署，讓台灣人民能夠在明年8月28日直接展現自己意志。透過兩個公投案，由人民自己決定是否進口含瘦肉精豬肉，守護台灣的食安環境；由人民自己決定，如何執行公投的權利，來彌補代議制度的不足。

文傳會則發布新聞表示，因應疫情及防疫新原則，將取消今、明天的戶外動員活動，雖然民眾無法在立院現場表達守護食安的立場，但希望大家仍可以持續打電話至各民進黨籍立委辦公室，要求民進黨立委不要「只有黨意，忘了民意」，執意成為萊豬立委，並將反對萊豬的堅定立場傳達給民進黨立委。

(中時 )