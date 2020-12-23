深耕台灣商用洗衣設備領域逾40年的上洋產業，因應台灣防疫有成而帶來的景氣復甦與商辦空間市場需求，於今（23）日舉行三菱重工空調全系列產品發表記者會，宣布旗下代理銷售的日本三菱重工空調產品，包含家用、PAC商用、VRF商用系列全面齊備，將滿足各型企業的需求。此外，上洋產業將主動接觸具有前瞻性、原創性以及受疫情影響的新創企業，推出三菱重工空調新創企業輔助專案，贊助辦公環境所需的空調設備，協助透過營造優質空座環境，儲備戰力，減輕創業的負擔，並期待能加速產業動能回溫。

隨著國內疫情逐漸受到控制，景氣也逐步回升，帶動市場活絡。上洋產業引進三菱重工空調全系列產品，期待來滿足後疫情時代商辦、工廠、民宿、承租旅館、開店、店面等逐漸回溫而帶動的空調設備需求，帶給業主更多元的選擇。

三菱重工的空調產品強調四大特點，超速冷、超耐用、超效能、超美型，頗獲市場認同。其獨特的旋風運轉及3D AUTO模式，能讓環境全面且迅速達到指定溫度。除了速冷，節能也是業主在意的關鍵，三菱重工以重工級精密技術開發出有如噴射引擎的鋸齒狀尖端渦輪風扇，能以低耗能產生強勁氣流，提供室內機20米送風距離，加上潛水艇靜音運行的概念延伸設計，讓室內機運轉聲音更為寧靜。此外，渦輪式壓縮機使用多排氣孔式壓縮技術，使空調運轉保持高效率，同時新研發的VTCC節能功能，可節省34%以上的能源，結合重工業經歷計算電能使用之技術，推升PAC商用空調達到一級能效。耐用性上，則因運用日本重工級科技技術結晶，大幅強化產品韌性，更能經得起市場考驗。外型上壁掛式室內機則採用歐式簡約風格，能融入室內設計；吊隱式室內機則強調體積輕巧，能融入天花板裝潢。PAC與VRF商用多款室外機則擁有輕薄體積，外觀設計能配合大樓設計，讓外觀整齊美觀。

上洋產業自2015年起代銷日本三菱重工空調，持續深耕台灣市場。今年初則邀請林志玲擔任台灣代言人，顯示對台灣市場的重視。今日上洋則宣布VRF商用空調加入生力軍KXZ室外機上吹系列，讓三菱重工空調家用、PAC商用、VRF商用陣容從2.0~56.0kW 更為完備，提高組合彈性。

全新推出的KXZ上吹空調，首創兩段式結構設計，上層是四向熱交換器，下層是機械室，提升維修彈性與耐用性，也可防止水氣與粉塵進入機械室造成潮濕故障，可提高耐用度。厚度72mm安裝省空間。外觀一致可便於安裝前精準計算空間。預期新品的加入，將能滿足豪宅、辦公大樓、商務中心、星級飯店的需求。

面對不同型態的企業，包含小型工作室、發展其公司、成熟期企業、長時間或是24小時營業的連鎖店面、整棟商辦建築，都提供對應的空調選擇建議。上洋是在台進行家電品牌代理的企業中，少數售後服務沒有為外的代銷公司，透過統一訓練、技術強化，提供專業、精準、即時的服務。在全台擁有逾800家經銷通路，在通路、業務、行銷、技術、服務等層面處處到位，完整的經驗值與執行力持續獲得業主信賴。

而除了鎖定商辦、豪宅市場，上洋產業有感於今年不少新創企業受到疫情影響，募資困難，造成運營上的不小困難。面對即將邁入2021年，上洋也宣布推出新創企業輔助方案，首波將會接觸具前瞻性的科技技術研發、有原創性與在地文化的文創產業、還有鎖定FinTech技術創新，或其他受疫情影響較大且未來深具發展性的產業為主，計畫選定10家企業，免費提供辦公空間坪數所需之三菱重工空調，讓選定的新創企業能夠以較低的負擔，打造更好的工作空間，迎向新一年的挑戰。

(科技)