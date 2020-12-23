新冠肺炎目前仍然在全球延燒當中，除英國發現變種病毒可增加7成傳染力之外，也有多國在食品包裝上驗出新冠病毒，中央流行疫情指揮中心今天表示，根據世界衛生組織、聯合國農糧組織、美國農業部、美國FDA等權威單位都指出目前尚未發現有透過物品傳人的實例，我國從11月6日至今也未在國際物流品當中驗到病毒，請民眾放心。

指揮官陳時中表示，我國自11月6日至12月2日啟動邊境貨品稽查作業，針對大陸、美國、日本、西班牙、越南、智利、挪威等9國進口的冷凍食品進行檢驗，總共58批抽檢的230件品項新冠病毒檢測都為陰性。

陳時中進一步說明，雖然國際上曾有研究指出，新冠病毒在銅的表面上可存活4小時、紙板上可存活24小時、不鏽鋼／塑鋼可存活27小時，但這是在高濃度且良好保存條件下才得出的結果，且無論是美國FDA、農業部、世界衛生組織、聯合國農糧組織以及其他歐洲單位都曾發布過，目前還沒有發現透過冷凍食品傳播新冠病毒的實例，民眾不用太過擔心。

(中時 )