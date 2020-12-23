新冠肺炎疫情肆虐，醫護人員守前線抗疫，也讓人意識到醫院人力的重要性，彰化縣員林市員榮醫院，2013年就與敏惠醫護管理科專學校合作，培育在地人才，除補助在學、雜費之外，還加碼每月萬元生活津貼，學生畢業後就能進入員榮就業，至今投入近千萬元經費，今年員榮獲頒教育部績優展翅計劃企業代表，總院長張克士說，對的人，永遠不嫌多，未來會持續培育優秀人才。

張克士表示，醫療體系是服務「人」的產業，因此人力是相當重要的資產，必須要有足夠的人力，才能服務到醫院治病以及尋求健康的民眾，每個護理人員都是轉動醫院相當重要的齒輪，都無法取代，員榮從7年開始布局產學合作，從校園著手培育人才。

張克士說，敏惠醫專在台南柳營，有趣的是學校有將近4成學生都是來自彰化，員榮深根彰化，必須照顧在地子弟，將人才留在彰化，感謝校長葉志誠處促成產學合作，讓學生不用擔心畢業即失業，這7年來已經有30位學生簽約在員榮服務。

張克士強調，員榮醫療體系正在擴充興建第三家醫院，因此未來需要更多優質的醫護人才加入，未來員榮會持續前進校園，從1年級就開始培育優秀學子，並且營造友善的優質職場，吸引留住更多在地優秀醫護人才，共同為台灣醫療努力，打造幸福健康城市。

(中時 )