新北市海山警分局今（23）日與板信銀行華江分行進行防搶演練，2名警察人員飾演歹徒持槍搶劫，警方獲報後，立即啓動快速打擊部隊，實施攔截圍捕始將歹徒查緝到案，透過本次演練以提高警方機動性及提升金融機構自我防衛能力，過程中，因為太過逼真，讓不少路過民眾一度以為真的發生搶案，還好警方在案發現場有放置Led燈告示牌及與演練車輛上張貼「海山分局防搶演練」字樣，民眾才鬆了一口氣。
本次演練多由畢業未滿2年的基層員警擔任演出，在板橋重要交通道路跨轄至萬華地區實施攔截圍捕，歹徒於搶劫銀行時槍聲大作，讓銀行行員及在場民眾稱讚警方演習逼真，且震撼力十足，為避免歹徒脫逃、民眾誤入，圍捕現場並出動空拍機鳥瞰，並運用家屬親情喊話，讓歹徒投降就範。
海山分局長林温柔表示，年關將近，金融機構現金流動頻繁，民眾與銀行易成為歹徒下手目標，此次演練，藉由整體快速機動反應，考驗員警及金融機構本身，如遇金融機構遭搶之應變能力，強化攔截圍捕機制，建構全面治安網絡，有效維護社會治安。
(中時 )
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