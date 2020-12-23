拜登22日被福斯新聞記者狂問兒子電郵門醜聞，他受夠回酸對方「只會一招」，不過他把原文講錯了，反被媒體和一票網友糾正。

美國總統當選人拜登昨（22）日在記者會上被福斯記者瘋狂追問兒子韓特的電郵門醜聞，記者拋問題問他是否認為兒子受到俄羅斯假新聞攻擊，他最終受夠，無奈笑著離開講台，離開前回頭連答3次「對、對、對」，認定兒子受到假新聞攻擊，還不忘譏諷記者是「只會一招的小馬」，不過他這句話似乎講錯了，反被媒體和一票網友糾正。

Joe Biden laughs when Fox News' Peter Doocy asks if he still thinks the allegations against Hunter Biden are Russian disinformation:



"Yes, yes, yes. God love you, man. You're a one horse pony." pic.twitter.com/x8HEvPjpFn — Daily Caller (@DailyCaller) December 22, 2020

綜合美國媒體「野獸日報」（The Daily Beast）、英國《太陽報》（The Sun）報導，周二下午的記者會結束前，拜登被福斯新聞（Fox News）記者杜斯（Peter Doocy）不斷追問他對韓特電郵門醜聞的看法，杜斯詢問他是否認為韓特深陷電郵門醜聞是遭到俄羅斯假新聞行動攻擊，只見拜登聽完問題後笑了出來，直接走下講台離開，當他離開時杜斯仍持續拋出問題。

拜登最終停下腳步，轉頭連回3次「對、對、對」，上帝愛你，「老兄，你是一個只會一招的小馬。」

他臨走前強調，「我向你保證，我的司法部將完全有自主權，針對該如何進行自己做決定。」他稍早也在記者會上保證，不會和自己的司法部長談論兒子的案件，強調「司法部長不是總統的律師」。

拜登譏諷福斯記者的畫面受到討論，因為他將「只會一招的小馬」的原文說成了「one horse pony」，原文應該是「one-trick pony」，不少網友在推特上嘲諷「他到底在說啥」，「說真的，人們怎麼會投給這傢伙？」

I just asked my husband what is a one horse pony...he said with the straightest face it is a one trick pony Jenny 🤣🤣🤣!



Seriously how did people vote for this guy?! #onehorsepony — Jenny Garcia Sharon (@jenny4congress) December 23, 2020

11月美大選登場前夕，《紐約郵報》（New York Post）披露取得的韓特筆電資料，揭露韓特與烏克蘭公司掛勾等證據，韓特因此陷入「電郵門」醜聞，儘管拜登認為韓特受到俄羅斯假新聞攻擊，不過美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）先前表示，沒有情報顯示俄羅斯參與此事。

(中時新聞網)