廣達集團30多歲女員工（案771）因與紐籍機師（案765）密切接觸5日，昨確診新冠肺炎，成為台灣253天來首起本土個案，網友隨即起底案711，並瘋傳一張截圖，直指照片中的女子就是案771，導致被誤指為案711的曾女不堪其擾，曾女今透過男友在PTT貼出聲明，強調已搜集證據並準備提告。

任職廣達電腦的曾女被誤指為案711案，其男友今天稍早在PTT貼文，痛批網友散布不實照片和不負責任的言論，導致女友無端被網路霸凌，甚至以污穢影射性的言語攻擊騷擾，對他女友造成非常大的傷害，希望網友能發揮同理心。

曾女男友也在發文下方PO出女方的4點聲明：第一點，案771為廣達旗下子企業員工，而自己是 廣達電腦員工 ，兩人並非同公司。第二點，兩人的年齡不相符。第三點，關於衛福部公布771的足跡中，3個時間點自己都在龜山廣達總部上班，主管、同事們皆可證明。第四點，案771此時應在隔離治療中，「而我人目前在正常上班中」。

一名曾姓女子遭誤傳為紐籍機師的密友，她透過男友親上火線發聲明闢謠。（圖／翻攝自PTT）

曾女透過男友呼籲，「請勿再胡亂散播謠言」，網路的不實指控及汙衊，都已傷害了周遭親友及同事，無論是社群上的騷擾，或是各大公開平台的發言輿論，都已蒐證並準備提告。

(中時新聞網)