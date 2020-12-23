國片《馗降：粽邪2》叫好叫座，即將登陸Netflix陪影迷跨年。（Netflix提供）

串流娛樂平台Netflix今天(12／23)發布「跨年必看片單」，推出一系列強檔國片，陪伴觀眾慶祝新的一年到來。在跨年必看片單中最受矚目的莫過於刷新台灣影史紀錄、狂飆破億票房的同志電影《刻在你心底的名字》，「年度最火熱CP」曾敬驊、陳昊森的超激情互動吸睛，該片今天於Netflix獨家上線，吸引許多影迷爭相二刷、三刷，直呼「接下來都在Netflix刷起來！」

以台灣流傳民間的鄉野傳說「送肉粽」為主題的恐怖片《馗降：粽邪2》，找來金馬影帝李康生、話題網紅孫安佐主演，在台創下超過7000萬驚人票房，其叫好又叫座的系列前作《粽邪》，兩部嚇死人不償命的國片也將於12月30日登陸Netflix，準備用最恐怖的人鬼大戰給影迷帶來難忘的跨年夜！

此外，Netflix也將於12／30推出多部精彩國片，正好都由男神吳慷仁主演，包括橫掃金馬獎攝影、最佳動作設計等2項大獎的《狂徒》，吳慷仁在片中與林哲熹上演超精彩打戲，拳拳到肉、毫不拖泥帶水，視覺痛感整個突破天際，絕對是動作片影迷首選！而由資深影人張艾嘉、廖慶松擔任監製的話題國片《引爆點》，以一具謎樣屍體為起點，開展出一連串衝突不斷的社會案件，吳慷仁飾演一位對真相執著的法醫，一步步追尋線索的同時卻也深陷駭人內幕。橫掃三項金馬獎提名的國片《小美》，則是集結台灣影壇演技派演員吳慷仁、陳以文、劉冠廷及納豆聯合主演，打造出驚悚詭譎的懸案疑雲。Netflix特別為今年跨年夜網羅多部強檔國片，為影迷帶來不一樣的跨年體驗。

(中時 )