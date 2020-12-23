靜宜「行雲者研發基地」，由一群對程式設計及專案管理充滿熱忱的師生及業師於2013年創立。（陳世宗攝）

靜宜「行雲者研發基地」，目前有40多位學生在5個研發小組，自主學習、精進技術與創意發想，具備職場即戰力！（陳世宗攝）

「行雲者研發基地」透過「師徒制」，以行動軟體、全端網頁、伺服器管理、駭客競技與電腦硬體研究等5個小組，引導學生做中學。（陳世宗攝）

「行雲者研發基地」也藉由實務專案，磨練經驗與執行能力，成為緊密連結、無私共好的「行雲網」學習平台！（陳世宗攝）

靜宜大學「行雲者研發基地」，由一群對程式設計及專案管理充滿熱忱的師生及業師於2013年創立，2014年起並開始承接校內外專案，已累積獲得逾300萬元的開發經費，成果豐碩；目前有40多位學生在5個研發小組，自主學習、精進技術與創意發想，具備職場即戰力！

靜宜大學副校長王孝熙指出，「行雲者研發基地」透過「師徒制」，以行動軟體、全端網頁、伺服器管理、駭客競技與電腦硬體研究等5個小組，引導學生做中學，也藉由實務專案，磨練經驗與執行能力，成為緊密連結、無私共好的「行雲網」學習平台！

靜宜資訊處資訊長兼行雲者副主任葉介山表示，「行雲者研發基地」強調學生參與校內外的專案開發，磨練實力。目前已執行靜宜大學「放心動健康管理平台」網站與APP、靜宜60週年募款網站、華語文教學中心問卷系統等開發；校外則承接北部的醫學大學科技部計畫的問卷系統設計，還有外部公司的形象網站開發等。

「行雲者研發基地」的另一特色是邀請在資訊領域服務超過33年的業師葉肩宇，共同指導並兼任行雲者副主任，他也將業界專案開發及實際運作的場景帶入校園，引導學生循序漸進，訓練與提升軟硬體實力跟職場態度。

葉介山說，「行雲者研發基地」的「全端網頁小組」，執行網站開發及專案控管，完成客戶需求的產品；「行動軟體小組」負責撰寫APP，也協助學校開發及推廣「放心動」等專案。

「電腦硬體小組」以硬體工作坊，提供維修服務，解決全校師生遇到的資訊問題。「伺服器管理小組」則讓專案有更好效能及穩定性的軟硬體環境。因程式開發首重安全，也成立「駭客競技小組」負責把關。

葉肩宇將業界的經驗帶到「行雲者研發基地」，要求學生遵循業界的「軟體開發生命週期(SDLC)」研發標準與安全規範，學習跟客戶討論需求、訂範圍及整理報價單，直到成案簽約、專案管理、軟體設計、開發測試、安全檢測到驗收結案等。

葉肩宇也要求學生將所有流程寫成文件，讓技術永續傳承。這套完整的訓練，學生未來在求職求學，都有很好的發展。靜宜大學曾有全盲學生在行雲者學習3年，畢業後考上國立大學資工所，目前以資訊專業在惠明盲校擔任教職。

「行雲者研發基地」就像一家小型公司，從團長、技術長到行銷長等，由學生擔任不同的管理階層，角色分工。為培養學生軟實力，也學習業界營運模式，每周召開工作小組會議，各小組報告開發進度、行政宣導、業務分享、檢討改進等。團長在開會前會訂定議程，成員還要擔任讀書會講師，藉此瞭解自己不足的地方，也會擔任研究小組長，培養經營管理與運作協調能力。

「行雲者研發基地」團長賴晨旭表示，透過團長角色的磨練，增進與人溝通的能力；副技術長吳怡蓉則說，因具備軟硬實力，讓她獲得更多企業實習的機會。

(中時 )