阪神虎隊大手筆，昨天宣布簽下台灣左投陳偉殷，今（23）日又確定網羅今年韓國職棒勝投王、斗山熊隊洋投阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），背號44號，和殷仔同樣是簽兩年約，年薪200萬美元（2億700萬日圓）。他是一位28歲的右投手，今年在韓職拿下20勝2敗、自責分率2.54的成績，贏得勝投王；有他加入，阪神先發輪值陣容十分可觀。

阿爾坎塔拉是多明尼加人，身高193公分，曾在大聯盟出賽13場，戰績2勝5敗、自責分率7.19並不突出。阪神球團表示，從美職時期就開始注意這位選手，他擁有150公里以上的速球和銳利的滑球，今年在打高投低的韓職聯盟都能寫下20勝的紀錄，加上很耐投，實力毋庸置疑。

阿爾坎塔拉於2009年被紅襪隊簽下，放進小聯盟系統培養，後來轉到運動家隊，2016年升上大聯盟，不過只有待2個球季，成績不佳2018年都在小聯盟比賽。2019年則跨海到韓職效力，起先待在KT巫師隊，投出11勝11敗、自責分率4.01；今年轉到斗山熊隊後大放異采，繳出20勝的佳績，獲得阪神隊的青睞。

阪神表示，阿爾坎塔表和陳偉殷明年都是先發輪值的成員，加上本土王牌西勇輝、青柳晃洋與左投秋山拓己，剛好兩左三右，陣容非常完整。打擊方面則補進韓職年度MVP，打點、全壘打「雙冠王」小羅哈斯（Mel Rojas Jr），戰力可觀。

(中時 )