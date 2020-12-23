嘉義市嘉北國小ARC音樂廳22日落成啟用，嘉義市長黃敏惠指嘉北國小ARC音樂廳真正落實了「將美學設計進入生活」的理念。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市嘉北國小ARC音樂廳22日落成啟用，嘉義市長黃敏惠指嘉北國小ARC音樂廳真正落實了「將美學設計進入生活」的理念。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市嘉北國小ARC音樂廳22日落成啟用，嘉義市長黃敏惠指嘉北國小ARC音樂廳真正落實了「將美學設計進入生活」的理念。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市嘉北國小ARC音樂廳22日落成啟用，市長黃敏惠指嘉北國小ARC音樂廳真正落實了「將美學設計進入生活」的理念，也可以看做是台灣設計展在嘉的起手式，把「美學、質感，從小種在孩子心底」。

嘉北國小ARC音樂廳昨下午6點30分舉行落成啓用，黃敏惠、台灣設計研究院副院長艾淑婷、小福砌設計團隊等眾位貴賓共同主持，黃敏惠感謝台灣設計研究院的指導、嘉北國小與設計團隊的用心努力，還有各方熱情熱心的人們一起加入出錢出力，讓教室不僅是教室，而是巧思處處、美學改造的典範。

教育處表示，嘉北國小ARC音樂廳申請「學美．美學-校園美感設計實踐計畫」，由學校提出校園改造需求，教育部委請台灣設計研究院導入設計專業，進行校園環境美感改造。今年度申請學校多達260所，最後選出25所合作學校，嘉北國小是嘉市唯一雀屏中選學校，改造標的「管樂教室」也是全台唯一，針對管樂合奏教室進行改造。

值得一提的是，承接本案的「小福砌設計團隊」都是嘉義子弟，來自於建築師、水電、木作、漆作二代子弟，以最熟悉在地需求，導入專業工法與操作理念，設計出功能超強又蘊涵生活美感的教室。小福砌設計團隊設計師林璞希望讓大家看到嘉義人的能量，以後看到嘉義二代師傅，就是一個品牌。

校方表示，管樂教室改造是全新嘗試，一路走來更有太多突破困難的感人故事，包括科定企業連工帶料贊助ARC音樂廳原木地板，和鎂企業 (漆寶塗料)贊助防火漆，小福砌設計團隊更與學生一起DIY，跟著二代職人體驗水電、漆作的奧妙，給予學生們最棒的實作教育。

(中時 )