指揮中心拍板春節跨年活動可辦，卻發公文要求教職員工生不要去。(鄭郁蓁翻攝)

指揮中心拍板春節跨年活動可辦，卻發公文要求教職員工生不要去。（鄭郁蓁翻攝）

事隔253天，台灣0本土破功，因跨年、春節在即，外界最擔心大型活動能不能照常。中央流行疫情指揮中心昨天傍晚與各地方政府視訊會議，最後拍板可以照辦，且人數不減。但教育部今天卻發出公文，要求學校宣導教職員工生不要前往人潮擁擠的地方。

指揮中心昨天公布5大原則：全程戴口罩、帶手機、禁止飲食、室內場所不賣站票，包含居家檢疫者、自主健康管理者與有發燒症狀的人都不能參加，陳時中還強調，已經「設下天網」，若禁止出門的對象還參加，就加重開罰，最高一百萬元。

昨天才說照常辦理，但今天教育部卻發出一紙公文給各級學校，要求教職員工學生，跨年減少去人潮擁擠的公共場所，更要求學校宣導學生儘量在家看電視跨年，不要出門。

對於中央政策前後矛盾，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應說，各單位就自行管理，是維護安全的宣導，他強調，「我們是准許辦理，沒有要求一定要辦，而且也沒有辦了又一定要求大家參加」，各單位宣導不衝突。

(中時 )