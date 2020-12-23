船長之前在法人機構上班時，每年、每季都要寫股巿展望報告，並在會議上跟老板們報告，看起來洋洋灑灑三、四十頁的圖表好像很厲害，但明眼人一看就知道，複雜的簡報大多只是補充用的贅詞，分析歸分析，巿場可不是乖寶寶，真會照預測走的機率跟摶杯差不多(雖然船長當時看對的比例算不低，但是要靠已知的資訊來預測不可知的未來，本身就要有些運氣)。

對一般投資人來說，不像法人機構必須把大資金放進去佈局，只要不看好，隨時可以賣光走人，因此並不需要看那些四平八穩，但實際上是八股文的分析，看大方向只需要幾個簡單有力的理由就夠了，若寫下來可能只要短短幾句話，因為現在看的到的變數，往往不是決定股巿的因子，年年幾乎都會有驚奇出現，有的是正面，有的是負面，我們要做是步步為營，適時的調整與修正。

所以本來船長想弄個展望報告，想想也不是太有意義，我們直接看重點就好。

分析大盤大概會分4方面來看: 景氣、資金、政策、產業。

2021年的景氣在疫苗問世後，應是進入NIKE型的右側上滑階段。

資金仍在接近零利率，FED才剛說每個月1200億買債釋放資金的政策沒有改變，因此至少2021年的上半年仍不太需要擔心，但若景氣回升的快一些，下半年有可能降低買債規模，若明年開始有這樣的預期產生時，股巿會有修正。

政策部份也還不偏負面，因為各國政府都還會有政策來托住經濟的下行風險。主要變數還是在美國的新稅務政策，及中、美二國衝突的變化。

產業目前分幾類:

#疫情受惠股:

(1)防疫股的景氣基本上已過了最高點往下走了，只剩歐美的疫苗公司還能受惠。

(2)WFH遠距需求股上半年還能保持高檔，但畢竟不是常態性需求，一次採購完就可以用好幾年了，NB、遊戲、電競、電商、面板是主要的產業。

#疫情受害股: 可能會是2021年黑馬股。

(1) 原物料產業會隨著經濟重啟而步入復甦期，因整個供應鍊的庫存都壓很低，容易產生漲價的利多，因此可以偏多看待，比如航運、鋼鐵、塑化、造紙、玻璃等。(但對航運要謹慎些，現在暴利的情況不太可能一直持續下去，明年上半年可能是高峰)。

(2) 企業資本支出重啟，今年下半年停擺的5G及資料中心建置，明年恢復的機率很大，像是資料中心、光通訊、5G基站及網通、自動化等跟企業支出有關的族群可望嗅到回春。

(3) 汽車業壞了二、三年後，今年下半年進入復甦期，尤其是汽車電子或跟電動車有關的，明年動能會更明顯。

(4) 一般的民生消費可望回溫，不過台灣及中國二地的消費股因疫情較早控制，已在復甦的路上了。

科技業中5G、HPC、汽車電子皆向上，上游電子元件容易發生供需不平衡受惠，呈現上肥下瘦的情況。

#上游電子元件:

(1) 上游晶圓製造持續向好，根據我們上次以麵包店為例的講解後應可理解，晶圓製造是最最受惠的產業，不管是疫情期間的WFH需求，或者解封後新經濟活動帶來的需求，包括5G、HPC、汽車電子等，都需要最上游的晶圓製造，先進製程與成熟製程都吃緊，不但晶圓代工會好，二極體、分離式IC、矽晶圓，甚至DRAM，都會受惠，當然也包括配套先進封裝的ABF載板，都是屬於繼續好的產業，這個族群算是最大的白馬股。

(2) 被動元件結構趨於穩定，明年Q2有漲價的機會；DRAM則是在利基型會率先漲價；面板現在已在景氣的高峰期，明年應進入高原期。

(3) 新產品mini LED要看蘋果的銷量能否帶起新風潮。

(4) 綠能雖然各國都有在推進，但台灣廠商能吃到國外的餅不多，只有少數幾家有國際競爭力(如風電葉片樹脂)，大部份還是要靠國內巿場，尤其是太陽能，因此有政策上的風險，比如如何取得更多發電場地等，行情會是一段一段的走，需配合巿場氛圍。

#穩健的傳產股，大概會圍繞製鞋、自行車、運動成衣三大族群，但股價都不低，比較不易大漲。

=> 小結:2021年股巿目前的看法是延續2020年向上的趨勢，但Q2有庫存調整與否的議題，Q3則有資金行情減弱的議題，另外目前還不清楚拜登何時加稅，以及跟中國之間的衝突會如何進展，還是得邊走邊看，總之船長會持續幫大家留意分析，訂下去就對了~

下方表格為各產業2021年的平均獲利YOY成長率預估 (有些是採樣公司的基期低，所以數字比較驚人)，資料來源為整合元大證及凱基證二家的分析預測，最前面的VIEW顆星則是船長自己判斷的看好度，最後面關注個股一欄則僅為舉例，不一定都包括於前面的預估數字內。

本文由PressPlay Academy專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(圖/PressPlay Academy船長提供)

(中時新聞網)