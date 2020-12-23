衛福部部長陳時中23日說，食藥署於11月6日至12月22日在邊境採樣檢驗進口冷凍食品之內外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝之病毒污染狀況及消毒作業效果評估，共抽驗9個國家之輸入豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共58批產品，就其外包裝、內包裝，在消毒前、消毒後分別取樣，共230個樣品，COVID-19病毒核酸檢驗結果皆為陰性。

陳時中說，第一階段於11月6日至11月20日針對新冠肺炎盛行率高的國家進口之冷凍食品內外包裝採樣檢驗COVID-19病毒核酸，共抽驗4個國家輸入之豬肉、牛肉及鮭魚，共11批產品、44個樣品，檢驗結果皆為陰性。

陳時中表示，第二階段於12月11日起持續執行進口冷凍食品內外包裝之COVID-19病毒核酸檢驗，並增加鄰近國家（如日本、中國、越南及印尼）之冷凍肉品及水產品內外包裝為採樣標的，截至12月22日，共抽驗7個國家輸入之豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共47批產品、186個樣品，檢驗結果皆為陰性。

陳時中也提到，世界衛生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織皆說明，目前尚無證據顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，且無透過食品或其外包裝感染新冠肺炎實例。

陳時中強調，經檢驗結果顯示，新冠肺炎病毒經由進口冷凍食品傳入國內之可能性低。政府將持續監控國際訊息，嚴格把關進口產品之衛生安全，維護國人健康。

(工商 )