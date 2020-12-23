英國工業聯合會(CBI)周三表示，英國政府在11月收緊了新冠管制，加深了對企業活動的打擊，該協會並呼籲政府提供更多支援。

CBI每月調查的企業成長指標顯示，企業對於截至12月的前三個月，回報成長的企業淨餘額為-21，較前一個月調查的-16更糟，儘管已經遠離疫情嚴重的6月的-71。

該調查在上一星期進行，當時英國倫敦尚未出現新的變種新冠病毒。

CBI執行長解釋，數據顯示，私人部門的企業活動持續減少，英國的第二波封鎖特別對服務業產生影響。另外，與歐盟的貿易關係將在年底到期，英國企業正面臨不確定性。

對於未來三個月的預期指標為-18，較11月的測量有所改善，但是也暗示了明年初的復甦微弱。

經濟學家表示，政府最新將新冠管制延長到1月，可能會將英國經濟推向新的衰退。CBI呼籲，有鑑於管制措施的再收緊，政府有必要再重新檢視對企業的支援。

(時報資訊)