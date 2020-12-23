全球至少四家藥廠宣稱其新冠疫苗對在英國肆虐、正快速傳播的變種新肺炎病毒仍然有效，並已展開驗證測試，應可在幾周內提出確認。

德國BioNTech執行長Ugur Sahin周二表示，他預期其信使核糖核酸（mRNA）疫苗仍能有效發揮作用。BioNTech與美國輝瑞公司合作研發新冠肺炎疫苖，並在不到一年時間就獲得使用授權。

他在受訪時表示：「以科學上來講，這個疫苗出現的免疫反應，也很可能可以應付這種變種病毒。」他並表示，還需要再兩周左右時間來進行研究與收集數據，才能獲得確切的答案。

Sahin表示，與輝瑞共同研發的疫苗包含超過1,270種氨基酸，在突變病毒中僅只有9種氨基酸變異，這意味著99%的蛋白質仍然相同。

英國出現名為「B.1.1.7」變種新冠病毒株，據稱使傳染力增加7成，兒童尤其容易受到感染。

Sahin表示：「原則上，mRNA技術的迷人之處，在於我們可以直接開始設計一個完全模仿這個新變異的疫苗。技術上而言，我們可以在6周內提供新疫苗，當然，這不僅是一個技術問題，我們還必須處理監管機關的看法。」

此外，莫德納、德國CureVac與英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）也認為他們的疫苖能防禦在英國造成混亂的新威脅。除了輝瑞/BioNTech疫苖外，莫德納與德國CureVac都以mRNA技術開發疫苖。阿斯利康則研發較為傳統的疫苗，使用黑猩猩體內發現的腺病毒，來傳遞新冠狀病毒的基因物質，進而刺激免疫反應。德國CureVac上周展開其新冠候選疫苗的後期臨床試驗，並不斷觀察病毒的變異，該公司表示，這種變異在病毒傳播時很常見。

在英國出現的變異病毒已經促使世界許多國家對英國祭出旅行、甚至貨運禁令，這一波又一波的限制措施打亂了英國與歐洲的貿易活動，並使這個島嶼國家陷入更加孤立處境。

英國首席科學顧問Patrick Vallance上周六表示，疫苗似乎足以產生對變種病毒的免疫反應。世界衛生組織（WHO）周二表示將召開成員會議，以討論應對該病毒突變的策略。

稍早前外媒報導，美國政府與輝瑞藥廠即將達成協議，到明年第二季額外供應1億劑新冠肺炎疫苖，最快將在23日宣布。

(時報資訊)