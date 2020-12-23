大同(2371)今舉行新任董總記者會，大同今天董事會通過新任董事長及總經理人事案，大同新董事長將由盧明光接任、鍾依文則是大同新任總經理。大同董事長盧明光表示，新團隊目標明年讓股東拿到錢，2年大同旗下所有的公司都賺錢，3年內找到可跨出的新事業，5年內達到千億元營業額目標，也期待大同未來能開展國際市場，擦亮百年企業的招牌。

盧明光也向員工信心喊話，大同的人又回來大同，員工可以安心。大同營業額要從200億元做到千億元，可透過擴大外銷和增加新產品，也不排除策略聯盟和併購。

大同總經理鍾依文表示，同意到大同任職是在做有意義的事，過去大同見報的新聞都是負面消息，未來大家說的大同都會是大同派，沒有市場派，大家一起把對的策略貫撤，希望在未來能對員工和股東有交待。大同股東已經有20年沒發股利，未來要改變此一情勢。

盧明光表示，新團隊的工作重點包括:調整資產配置，降低負債比改善財務節流；開流節流降低營運成本；而轉型有5大方向，一、原有事業優化，二、成本控制好效率佳3大事業群9大事業部及10家子公司；三、擴大原來綠能和節能的領域包括儲能；四、加速系統整合方案5G,IOT新科技；五、馬達事業部和成大及台科大和大同大學及工研院的研發進入電動車設計以及布局關鍵零組件領域。

(時報資訊)