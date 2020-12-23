上石國小等一起點亮聖誕樹。（創世基金會提供）

上石國小直笛演奏大合照。（創世基金會提供）

「HO~HO~HO~Merry Christmas！」創世台中院23日揚起「平安夜」的溫馨笛聲，化身聖誕老人的上石國小劉益嘉校長及家長會陳宏銘會長帶領一群六年級小朋友所扮演的的小麋鹿們，為植物人帶來聖誕禮物—全校的愛心捐款，並唱跳動感歌曲「better when Im dancing」，全體一同點亮聖誕樹，讓安養院沐浴在濃濃的聖誕氣氛中。

上石國小校長劉益嘉指出，上石國小很重視公民教育，除培養孩子多元發展，更希望他們保有一顆關懷及助人的心；因此推出『兒童公益家』課程，在校內發起愛心募捐，讓家長及孩子們一起參與行動，最後共募集12萬元愛心捐款。

劉益嘉說，小朋友也擔任愛心園丁，在校內空中花園種植蔬菜，採收後捐給創世安養院，作為植物人餐食使用。耶誕節前夕，學校老師帶著孩子親手製作聖誕吊飾，細心剪裁、黏貼成各式各樣的耶誕小物，為安養院妝點耶誕氛圍，希望讓植物人也有過節的感覺。」

創世台中院長陳韋龍表示，2020年是嚴峻的一年，感謝上石國小師生在寒冬中送暖。農曆年即將到來，每年年前舉辦的「寒士吃飽30尾牙」，因疫情改為「送禮到家」，將社會大眾的愛心轉換成年節禮品和應急紅包，親送至服務個案家中，讓植物人家庭感受社會溫情，歡迎社會大眾響應捐助，愛心專線：（04）2384-1126分機9植愛小組。

(中時 )