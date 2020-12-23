同安國小管樂社以「生鏽、二手樂器」再度奪得全國學生音樂比賽屏東初賽優等，且是愈戰愈勇首度拿下冠軍將代表屏東參加全國賽，而最令人感動的是，參賽學生中有特殊教育、學習落後者，他們的努力讓大家看見小校的軟實力。

同安國小管樂社是因88風災的善款而成立，之後2度向教育部「樂器銀行」申請樂器捐贈，而不管是首批樂器或是二手樂器，使用至今都是生鏽的樂器，校長蔡信東笑說，參加比賽前1周，有支薩克斯風「漏氣」，低音完全吹不下去，幸好最後有老師出借。

同安國小今年再度靠二手樂器獲得全國學生音樂比賽屏東初賽優等，且是拿下第1名將代表屏東參加全國賽。（謝佳潾攝）

然而即使樂器狀況百出，但小朋友熱愛管樂的心完全不受影響，且也不會因「小校而失了志氣」，從2016年至今4度參加全國學生音樂比賽都獲得屏東縣初賽優等，更在今年一舉打敗勁敵奪冠，取得屏東代表權參加全國賽。

「管樂已深入同安學童心中。」蔡信東開心道，同安的孩子演奏管樂時，完全不需要看譜，因為它早就成為大家生活的一部分，全校62人有51人加入管樂社，可想而知大家對它的熱愛程度，就連特殊教育、學習落後、注意力不集中的學生，也能很有自信地站上台表演。

他說，弱勢學生對管樂社有付出，而管樂對弱勢學生有學習協助，一來一往間有著無法形容的感動，可惜目前的樂器除有生鏽外，還有缺失的部分，如上低音號、低音號、長號等，若能補足會對小朋友更有幫助。

(中時 )