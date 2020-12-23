國民黨立委林奕華（中）、台北市議員耿葳（右）、台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏（左）23日召開記者會，質疑陽管處以越冬正常死亡事件看待，沒有警覺性，錯失寶貴救援時間，平白讓更多牛隻被活活餓死。（黃世麒攝）

陽明山擎天崗草原水牛群近期死亡案例，經解剖檢驗，確認死因為營養失衡。民眾黨立委邱臣遠今與台北市議員陳建銘舉行記者會，質疑陽管處每年花近百萬元進行動物調查、經營管理及監測，卻未能改善因應，邱臣遠提出全面救援、部分移地安置等4大訴求，並要求陽管處立即改善。

擎天崗水牛頻傳死亡，根據統計，今年統計，當地共養39頭牛，光這2個月就有21頭死亡，死亡率達53％，主責的陽明山公園管理處遭質疑管理不當。

邱臣遠指出，陽管處近4年共編列385萬餘元，委託不同單位進行動物調查，經營管理及監測，今年更與台灣大學動物醫院，針對野生動物救援及檢疫，訂定開口合約，並新增野生動物救援及檢疫，陽管處卻沒當一回事，未適當採取必要措施。

陳建銘說，水牛屬於熱帶動物，陽管處圈養後卻沒提供好的環境，近日連續下雨、低溫，讓營養不良的牛隻大量暴斃死亡，現階段應立即增加遮蔽及防雨措施、增加營養補給品，長期則要編列照顧牛隻的實質預算，不在只是研究探討。

邱臣遠提出4大訴求，包括陽管處立即按台北市動保處建議改善、請台大獸醫單位全面實施救援、撤掉鐵絲圍籬不限制水牛活動區域、部分移地安置等，更呼籲外號「水牛伯」的立法院長游錫堃，一起救救台灣水牛。

對此，營建署國家公園組長張維銓表示，經過專家學者召開會議，確認牛群死亡事營養失衡，陽管處已規劃增加野牛活動範圍、緊急營養補充、架設觀察牛隻自動照相機等7項改善措施，並每日於官網持續更新處理進度。

(中時 )