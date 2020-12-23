桃園凌晨民宅神明廳起火 3人急忙逃離 14:552020/12/23 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區福壽街1民宅5樓23日凌晨發生火警，79歲戴姓屋主、71歲林姓妻子、外籍看護緊急逃離。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區福壽街1民宅5樓23日凌晨發生火警，79歲戴姓屋主、71歲林姓妻子、外籍看護緊急逃離，所幸桃園市消防局迅速抵達現場，約20分鐘後撲滅火勢，幸好無人傷亡。 消防局12時14分接獲報案，獲報該民宅神明廳起火，趕抵時戴姓老翁、林姓妻子、外籍看護已經自行逃出，消防隊29分控制火勢，34分熄滅，起火面積約25平方米，財物損失估計約3萬元。因該處民宅沒有安裝住警器，消防人員也向民眾宣導，並列為申請住警器清單內。 瑞芳巨石從天降 砸中住家車全毀 佛光山世界神明聯誼會 12月25日登場 (中時 ) #民宅 #起火 #神明廳 #逃離 #外籍看護 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄民宅遭人持棍棒敲門、嗆聲打人 警方追查車主到案說明 12:042020/12/23 社會 索前妻500萬不成引爆瓦斯 釀東海商圈4死1傷 莽夫身亡不起訴 12:152020/12/22 社會 佛光山佛陀紀念館2020世界神明聯誼會 25日如期登場 18:352020/12/22 生活 影》倫敦封城爆逃難潮 出城民眾擠爆車站 連外道路成停車場 10:042020/12/21 國際 旭富44種有毒化學品 幸未爆燃 04:102020/12/23 社會新聞 茄萣萬福宮大王船 陳其邁開光點眼 04:102020/12/21 地方新聞 旭富製藥爆炸起火 估損失8億 04:102020/12/21 社會新聞 為500萬炸一條街 莽夫亡不起訴 04:102020/12/23 社會新聞 北美館台北雙年展攜手電商平台 零接觸線上逛展 10:332020/12/23 財經 南韓連5天千人染疫 監獄也淪陷 04:102020/12/21 焦點要聞 南紡購物中心A2館 耶誕試營運 22:582020/12/22 生活 社會熱門新聞 廣達妹被罵慘 老司機直指「機師擁致命吸引力」 - 社會 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 正愁父親忌日沒人煮飯 女友超強救援「9菜1湯」他一看娶定了 - 社會 名主播女兒爆下海賣身！ 清新氣質狂吸恩客上門 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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