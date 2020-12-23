桃園市桃園區福壽街1民宅5樓23日凌晨發生火警，79歲戴姓屋主、71歲林姓妻子、外籍看護緊急逃離，所幸桃園市消防局迅速抵達現場，約20分鐘後撲滅火勢，幸好無人傷亡。

消防局12時14分接獲報案，獲報該民宅神明廳起火，趕抵時戴姓老翁、林姓妻子、外籍看護已經自行逃出，消防隊29分控制火勢，34分熄滅，起火面積約25平方米，財物損失估計約3萬元。因該處民宅沒有安裝住警器，消防人員也向民眾宣導，並列為申請住警器清單內。

(中時 )