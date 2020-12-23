指揮中心昨公布確診紐籍醫師的足跡，其中包括新光三越、SOGO天母店以及好市多南崁店，急診醫師白永嘉今天發文，指他的一名患者日前去好巿多南崁店，時間和確診機師重疊，21日起出現鼻塞、嗅覺減少和咳嗽等症狀，現已通報採檢，若不幸確診，紐籍機師真的對不起全台灣。
急診醫師白永嘉今在臉書粉專發文，提醒確診紐籍機師去過的地方，任何民眾若有疑似症狀，醫護一定會很小心評估，不知道其他醫院類似的病人多不多，但希望採檢通報後都沒事。否則一個機師個人的輕忽，就對不起全台灣防疫人員過去所做的努力。
根據白永嘉PO出的診斷書照片，診斷書上寫著「曾去過南崁好市多，12月21日開始鼻塞、流鼻水、嗅覺減少；12月22日開始咳嗽。」
貼文曝光後，引發網友熱議，「大家不要鬆懈啊」、「有點小小的生氣，外國人自私就算了，連國人也這麼的自私不說，真是老鼠屎」、「大家提高作戰級別」、「一個機師個人的輕忽，對不起全台灣防疫人員過去所做的努力」、「頭皮發麻」。
另也有許多網友紛紛位醫護加油打氣，「醫療人員真的辛苦很偉大」、「謝謝醫護人員持續小心謹慎防護」、「醫師也要做好自我防護，一切小心」。
(中時新聞網)
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