演員林暉閔曾以《星空》一片榮獲台北電影獎最佳新演員、提名金馬獎最佳新演員，這次在犯罪懸疑電影《緝魂》中飾演信奉魔道的富家子弟，形象和以往截然不同。林暉閔前製準備時上了多堂肢體開發課程，包含現代舞、八家將以及武術指導課，他在片中不但展現苦練八家將、自編鳥人舞的成果，每次還要花上長達十小時的時間畫滿全身的經文符咒刺青，吃了不少苦頭。但對林暉閔而言，這角色最難揣摩的是有許多情緒發狂的戲，他需要讓自己陷入一種迷離的狀態，他坦言剛開始不知道該怎麼做，心裡也有些包袱。最後他竟發明出一種極端方法：每天早上出門前灌一大杯高粱酒，把自己灌「茫」了再出門，讓自己處於大白天就很迷離的狀態，就這樣親身體驗了一個禮拜，他才總算抓到屬於片中角色的心理狀態，最後成效也讓導演程偉豪非常滿意！

《緝魂》今日發布以〈演員〉一曲紅遍全亞洲的創作歌手薛之謙，為電影量身打造、親自作詞作曲的宣傳曲〈野心〉MV。薛之謙用他充滿情感的聲音演繹這場人性與慾望的困局，MV中主演張震與張鈞甯充滿張力的演出，複雜的人物關係糾結也在MV中展露冰山一角，〈野心〉的歌詞象徵《緝魂》全片角色之間的愛恨情仇，都以最原始的方式在森林中「廝殺」，歌詞第一句「歡迎你誤入這片狼籍的森林」作為開場，將帶領觀眾進入《緝魂》的慾望沼澤，網友紛紛留言：「聽到第一句就起雞皮疙瘩！」全曲歌詞則暗喻高潮迭起的劇情背後隱藏著重重秘密，真相背後會有怎樣驚人的反轉？《緝魂》將於1月29日全台上映。

(中時 )