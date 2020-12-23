台北市長柯文哲的母親何瑞英最近上《旗開得勝》接受主持人張啟楷拷問，透露兒子私下的小秘密，問柯文哲在娶陳佩琪前有交過其他女友嗎？柯媽媽坦言：「從來沒有」，還笑說：「我就是氣他不會交女朋友」，兩人包括認識和第一次約會，都是家人一手推動。

柯媽媽分享說柯文哲當醫生後，第一個月就寄回來2萬5千元，十分孝順，當時柯媽媽便想說每筆都幫兒子存起並記錄起來，「拿差不多20次給我，那50萬我都幫他留下來」，最後讓柯文哲結婚娶老婆的時候用，而親家公、親家母也是好人，當時訂婚沒多刁難，只要求柯家出「六樣」就好。

張啟楷好奇問柯文哲是否有過其他女友。（圖／旗開得勝）

20201222《旗開得勝》柯媽潰堤悔沒讓兒過好日子 陳佩琪嫁進柯家原因竟是...

柯文哲從小就很會讀書，柯媽媽爆料唯獨音樂這科不好，還因為不及格差點害他自己被留級，最後出動柯爸爸到學校去拜託，最後為此開教務會議，想辦法讓柯文哲過關。提到此，柯媽媽也聊起柯文哲一直不會交女友，讓父母十分擔心，後來透過柯爸爸身邊住在澎湖的同學牽線，才讓柯文哲和陳佩琪搭上線。

柯媽媽爆料柯文哲語出「兩岸一家親」竟是她的主意。（圖／旗開得勝）

知道陳佩琪同樣是台大的背景、目前沒對象後，柯媽媽就問在台大的女兒柯美蘭認不認識陳佩琪，沒想到這麼湊巧，陳佩琪剛好就住在柯美蘭對面，柯美蘭便開腔要請陳佩琪跟哥哥見面吃飯，介紹兩人認識，柯媽媽事後也全力推動這段姻緣，拱兒子既然有陳佩琪的電話應該要打給對方，兩人後來相約到台大醫院附近走走，老實的柯文哲約會內容也很無趣，就真的和陳佩琪兩人晃晃後各自回家，讓柯媽媽知道後好氣又好笑。欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)