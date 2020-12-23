中央流行疫情指揮中心22日公布紐西蘭籍機師（案765）活動足跡，但台北市議員徐巧芯今日在臉書貼出一張「染疫機師12月9日在台北路徑圖」，曝光其活動範圍不只經公布的地方，還去了別處。此訊息引發社會關注，甚至爆出指揮中心要求媒體下架。徐巧芯隨後表示，資料是松山民眾提供，她自己去調查後發現軌跡高度重合，台北市衛生局卻遲遲不給肯定答案；她更痛批，指揮中心不該要求媒體下架路徑圖新聞、否則罰錢，此舉形同對媒體「查水表」。

根據《ETtoday新聞雲》今日報導，徐巧芯在台北市議會表示，自己在臉書上公布的這份「案765」台北路徑圖，是松山民眾提供的，並非台北市衛生局所提供。自己上午接獲民眾陳情，拿到這份跟指揮中心不一樣的資料，她也自行去求證，包括致電店家，確認「案765」是否有去用餐，而店家也給肯定答案並發布新聞稿證實此事；日本台灣交流協會也開始消毒，證明民眾提供的這份資料有其真實性。

徐巧芯也指出，指揮中心沒有公開「案765」在12月9日的足跡，台北市政府也無法給她肯定的答案，於是她就自行致電店家、確認環保局消毒地點，並將相關查證與手中資料相互查對，發現軌跡重合度很高，資料應該是真的。

徐巧芯痛批，指揮中心不該以罰錢作為恫嚇，要求媒體下架路徑圖新聞，用這種方式對待媒體與提供正確資訊的人，根本就是在「查水表」。

(中時新聞網)