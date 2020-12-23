隨著2020年尾聲來臨，小米開賣小米10 Lite 5G後，年末壓軸在台推出小米10T Pro與小米10T。小米年末壓軸推出小米10T系列以最高1億像素相機、144Hz AdaptiveSync 變速高更新率螢幕、Snapdragon 865 5G行動平台和超長續航力，再創頂級性能手機的高峰，展現完整5G產品線。

小米是全球推出搭載1億像素相機的智慧型手機的品牌，推出頂規硬體及創新攝影功能，讓消費者感受全新的手機攝影體驗。小米10T Pro為小米於台灣市場首款搭載1億像素超高畫質旗艦手機，後置1億800萬像素超高解析度AI三鏡頭，主鏡頭搭載三星HMX 1/1.33吋超大感光元件，支援1.6μm四合一大像素功能，提供高達30倍數位變焦並配備OIS光學防手震。

小米10T Pro後置AI三鏡頭除了1億像素主鏡頭外，更搭載1,300萬像素的超廣角鏡頭與500萬像素的微距鏡頭，將寬廣達123度的震撼大景與近至2公分的微小靜物都可補捉。小米10T Pro搭載2,000萬像素AI前置相機，鏡頭直徑僅3.8公分，為迄今前置鏡頭佔據最小正面螢幕空間的小米手機，將螢幕視覺體驗放到最大。

小米10T搭載的6,400萬像素AI三鏡頭，6,400萬像素主鏡頭搭載Sony IMX682感光元件，具備1/1.7吋大型感光元件，支援1.6μm四合一大像素功能，在暗光環境中也可以拍出畫面細節；同時，也與小米10T Pro相同，提供1,300超廣角鏡頭和500萬像素2公分微距鏡頭，讓使用者捕捉每個重要時刻。另外，配備2,000萬像素的AI前置鏡頭，讓用戶無論自拍或進行視訊通話，皆可展現最佳狀態。

在硬體規格之外，小米10T Pro和小米10T更提供全新影像模式。以六種不同的長曝光模式，告別複雜設定或操作，讓初學者在任何情況下皆能輕鬆拍下驚艷又有特色的照片，包括「穿梭人群」讓畫面聚焦在固定主角而模糊周邊環境、「浪漫星軌」以創造旋轉星空效果、「魔法分身」將照片主角變身四位分身放進同一相片等創新拍照模式。此外，定時連拍（Timed burst）功能提供了有趣的體驗，使用者可連續拍攝多張間隔特定時間的照片，更可將照片轉換為影片；還提供多種新的照片濾鏡，包含人像留色（Color focus）、 賽博朋克（Cyberpunk）、黑金（Gold vibes）、黑冰（Black ice）等，展現鮮明的個人風格。

小米10T Pro和小米10T更進一步讓Vlog影像創作者突破手機錄影的極限，兩款手機均支援8K錄影，以7680×4320超高解析度打造電影等級大片，還能從8K影片中拍攝直出3,300萬像素相片，讓影像愛好者不漏掉畫面任何細節。同時，提供引人注目的新影片效果，「魔法分身」錄影模式可在一個影片場景中拍攝兩個自己，而「前後雙景」功能則利用手機的前後鏡頭錄影，特別適合拍攝驚喜畫面。最後，「自拍縮時攝影」可讓使用者利用快進效果拍攝具吸引力的Vlog。

小米10T Pro和小米10T配備了智慧型手機中最頂級的平面螢幕之一，支援144Hz超高螢幕更新率。雖然高螢幕更新率顯示有機會造成高功耗和幀率不穩的情況，但小米的AdaptiveSync變速顯示技術能自動配合觀看內容進行幀率調整，例如以48Hz更新率觀看電影，或以50Hz更新率收看電視連續劇，從播放30Hz或60Hz的線上串流影片，切換到高達144Hz更新率來瀏覽社群貼文或玩遊戲等，都可確保流暢體驗和最高效的電池使用率。同時，藉由動態預測與動態補償（MEMC）技術，讓手機觀看影片更流暢、效果更好。

小米10T Pro和小米10T搭載6.67吋FHD+螢幕，憑藉P3寬廣色域和TrueColor技術，提供更廣更精準的色彩；閱讀模式3.0可模擬紙張紋理效果，以保護用戶的眼睛；陽光螢幕3.0能自動增強對比度並在戶外動態調整色彩飽和度。此外，小米10T Pro和小米10T內建360°環境光感應器，即使在背光條件下，螢幕也可智慧調節亮度。

小米10T Pro和小米10T配備旗艦級Qualcomm Snapdragon 865 5G行動平台，提供了強大的效能和5G連接技術。手機涵蓋廣闊的5G頻段，確保在更多地方有更好的網路相容性（註一）。搭載Qualcomm Adreno 650 圖形處理器，提供用戶如同桌上型電腦一般的順暢電競遊戲體驗，結合UFS3.1快閃記憶體儲存空間和LPDDR5 記憶體。

小米10T Pro和小米10T擁有5,000mAh (typ) 超大容量電池，透過電池電力最佳化技術能延長手機的電池使用時間，在Middle Middle Tab (MMT) 技術及獨特設計的高速33W有線充電的雙重加持下，讓使用隨盒附贈的33W充電器時，充電效率更高，提供更方便的使用體驗。

小米10T提供宇宙黑與月光銀共兩種顏色，售價為新台幣13,999元（8GB + 128GB），自12月28日起在中華電信、遠傳電信、小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活與friDay購物全面上市；首波購買再贈送小米手環5。小米10T Pro則提供宇宙黑與極光藍共兩種顏色，售價為新台幣15,999元（8GB + 256GB），自2021年1月中下旬開放預購。

(科技)