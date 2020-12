周湯豪「Nickthereal」慶祝出道十周年,宣布將於12月26日周六晚間9時與歌迷同樂舉行「耶誕趴」,被抽選出的幸運歌迷,將可和他一起在戲院收看周湯豪特地拍攝的情境式演唱會。他日前才進行鼻腔息肉手術,還被醫生診斷出疼痛指數超標,但他仍堅持親自籌備、策劃並全程參與拍攝,他也說,以創新的手法拍攝的「尼克之夜」,不只是一場單純的線上演唱會。

身為潮流指標,周湯豪應邀於12月26日晚間9時在「YouTube Music Night」演出,他打破一般演出拍攝形式,不僅自導自演、連場景和拍攝手法都是電影規格,號召三組攝影團隊共同拍攝,把演唱會拍成一部有如劇情片的微電影。他也將抽選歌迷一起參與環球音樂舉辦的耶誕趴,結合線上、實體活動,邀請粉絲一起看首映。周湯豪透露:「反正會很『炸』,大家到時候鎖定、準時觀賞就對了。」

周湯豪預計將演出歷年經典歌曲,包括〈帥到分手〉、〈iGo〉、〈Turn Up〉及新歌〈Future in Your Eyes〉、〈Thanks for The Love〉等,他表示:「影像拍了24小時,剪接後製又整整花了一星期,幾乎沒在睡、壓力很大,只希望呈現給大家最精彩的內容。」他努力工作之餘也不忘孝親,冬至還特地煮湯圓孝順媽媽比莉,並開玩笑自稱「周湯圓」,日前也感性發文坦承:「我是媽寶,媽媽就是寶!不讓她擔心,是身為子女唯一能做的。」舉動和發言十足「暖男」。

周湯豪的耶誕趴活動參加者將由之前註冊周湯豪「Nickthereal」官方後援會的會員中抽出,詳細抽選方式及名單請鎖定周湯豪官方臉書(https://www.facebook.com/nickeveryday)。

周湯豪將於12月26日周六晚間9時與歌迷同樂舉行「耶誕趴」。(環球音樂提供)

(中時 )