周湯豪「Nickthereal」慶祝出道十周年，宣布將於12月26日周六晚間9時與歌迷同樂舉行「耶誕趴」，被抽選出的幸運歌迷，將可和他一起在戲院收看周湯豪特地拍攝的情境式演唱會。他日前才進行鼻腔息肉手術，還被醫生診斷出疼痛指數超標，但他仍堅持親自籌備、策劃並全程參與拍攝，他也說，以創新的手法拍攝的「尼克之夜」，不只是一場單純的線上演唱會。

身為潮流指標，周湯豪應邀於12月26日晚間9時在「YouTube Music Night」演出，他打破一般演出拍攝形式，不僅自導自演、連場景和拍攝手法都是電影規格，號召三組攝影團隊共同拍攝，把演唱會拍成一部有如劇情片的微電影。他也將抽選歌迷一起參與環球音樂舉辦的耶誕趴，結合線上、實體活動，邀請粉絲一起看首映。周湯豪透露：「反正會很『炸』，大家到時候鎖定、準時觀賞就對了。」

周湯豪預計將演出歷年經典歌曲，包括〈帥到分手〉、〈iGo〉、〈Turn Up〉及新歌〈Future in Your Eyes〉、〈Thanks for The Love〉等，他表示：「影像拍了24小時，剪接後製又整整花了一星期，幾乎沒在睡、壓力很大，只希望呈現給大家最精彩的內容。」他努力工作之餘也不忘孝親，冬至還特地煮湯圓孝順媽媽比莉，並開玩笑自稱「周湯圓」，日前也感性發文坦承：「我是媽寶，媽媽就是寶！不讓她擔心，是身為子女唯一能做的。」舉動和發言十足「暖男」。

周湯豪的耶誕趴活動參加者將由之前註冊周湯豪「Nickthereal」官方後援會的會員中抽出，詳細抽選方式及名單請鎖定周湯豪官方臉書(https://www.facebook.com/nickeveryday)。

周湯豪將於12月26日周六晚間9時與歌迷同樂舉行「耶誕趴」。（環球音樂提供）

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