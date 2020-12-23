2020年全球疫情嚴峻，伊林娛樂拍攝聖誕新年主題「歡樂馬戲團」賀卡，名模藝人變身馬戲團人物，傳遞歡樂正能量，期待「牛」轉乾坤、平安喜樂。新加入伊林大家庭的藝人何篤霖及金鐘獎女配角得主蔡淑臻，領軍伊林新生代，包括網紅廖妹仔，她在TikTok發布一支舞蹈影片，突破5000萬次觀看，榮獲TikTok「2020年度十大影片」，及在戲劇《天之驕女》受到粉絲關注的王品澔都登上賀卡。

今年受疫情影響，被迫暫緩英國遊學的蔡淑臻說，2020年對她來說是變動的一年，各方面都在變化，她說，「如果用顏色來描述2020年，我會覺得它是深灰色，一個沉穩暗淡的顏色。」但新的一年她期許自己在生活和工作上都能有全新突破，今年已獲得金鐘獎最佳女配角獎，明年初電視電影將開拍。

伊林「大師弟」藝人何篤霖，在賀卡變身馬戲團團長，服裝造型極為亮眼出眾，他說，「我從來沒嘗試過這類的衣服，時尚造型方面，公司很專業，不管是拍照或活動，都讓我有新奇體驗和感受。」2020年他覺得是不好的年，但已經過了，新的一年希望大家都平安健康，重新找回世界新秩序。舞蹈底子深厚的他，近期嘗試學習跳阿根廷探戈，「我一直在為未來做準備，有機會我要環遊世界參加舞會。」

身高155公分，「百萬TikTok」廖妹仔，是伊林「最迷你藝人」，她加入公司後，發布一支在教室跳舞的影片爆紅，榮獲「2020年度十大影片」、「年度魔性舞蹈」。高人氣讓她戴著口罩走在街上，都被路人認出。她說最令她感動的是有粉絲私訊，看了她的影片後，憂鬱症的症狀轉好很多，她從沒想過自己能有影響力，新的一年將繼續拍影片，帶給大家更多歡樂。

第一次與公司大哥哥、大姊姊合拍賀卡，廖妹仔非常緊張，詮釋被帥氣魔術師王品澔「漂浮」的助理，拍攝前一周她狂看雜誌練習Pose，當天拍照需hold住核心，她笑說，「隔天我的腰超痠痛，想不到漂浮這麼難。」她在TikTok創下高人氣，她很感謝加入伊林後，公司提供資源與指導。

在賀卡中同樣要展現高難度Pose，還有藝人陳敬宣和名模陳詠芯，賀卡右上角，陳敬宣詮釋被氣球拉上天空的女孩，拍攝時她在攝影棚跳上跳下，呈現在空中步步高升。2020她事業運大發，首度推出寫真《你的小精靈：陳敬宣寫真》大賣、參與三立華八《我的青春沒在怕》拍攝，還有多支廣告曝光，荷包滿滿，她開心說，「今年過年，圍爐可以多包紅包給爸爸和媽媽了。」

在賀卡左上角「空中飛翔」的陳詠芯說，拍攝過程讓她想起參加《亞洲超級名模生死鬥》時，她吊鋼絲拍照，「莫非我很適合穿黃色衣服當空中飛人?」她慶幸年初疫情不太嚴重時，已赴紐約時裝周走秀。她覺得今年是蠻辛苦的一年，「但是我始終認為自己只是換種方式『過生活』，而不是刻苦在『過日子』。」樂觀的她希望新的一年，出國求學及工作順利。

參與賀卡拍攝的還包括帥氣藝人陳信維，明年初他將投入新戲拍攝，並持續音樂創作；另詮釋在馬戲團踩單輪特技的男模張哲偉，秀出精實腹肌；還有擁有18萬臉書追蹤的網紅張菁菁，也表示新的一年希望能夠養成健身習慣、學做菜。

(中時 )