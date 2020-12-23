【愛傳媒朱宗慶專欄】從我開始推廣打擊樂、創立打擊樂團、在北藝大任教，一路以來，投入在自己所熱愛的表演藝術，許多人都以為我的「行政能力」很強，說實話，幾乎都是憑藉著一股熱情，碰到問題、解決問題，正向的追求。

2001年，當我借調到兩廳院擔任主任，意識到要帶領兩廳院的轉型，只許成功、不能失敗，光是擁有熱情與經驗是不夠的。

正巧遇上台大EMBA首屆高階公共管理組的招生，專門開設給公家單位主管的碩士課程，我便決定報名考試、到台大管理學院再進修。

想起來，在台大EMBA三年的時間，一面要兼顧學校的課業，面對過去不熟悉的領域。

一面要帶領兩廳院推動法人化、組織改造，太多的辛苦與挑戰說不完，甚至還有幾個科目被當掉，但仍是那股「熱情」，最後總算拼完，完成學業！

十多年了，一直都與過去在台大EMBA的同學們有聯絡，尤其，每年一次的望年會，更是大家相聚、敘舊的美好時光。

回到台大參加EMBA91A望年會，一踏入學校、看到管院門口、走進以前上課的教室中、坐在自己總是坐的位置上，心中百感交集。

接著，校園巡禮了一圈，與同學的餐敘，更是想起當時的許多回憶，回想起那段時間，真的是人生相當重要的一個轉折點。

也要特別謝謝同學的熱情邀請，請我以「我的人生風景」為題，在當時上課的教室，與大家做分享，感觸特別多，真的是特別的懷念與珍惜在這裡三年的讀書時光，以及與同學們的緣分。

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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(中時新聞網)