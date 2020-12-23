【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】這真是太驚人了！在12月20日剛剛落幕的台北馬拉松，居然有人赤腳不穿鞋跑完了42公里的全馬！

這名來自新北市新莊區的男性跑者表示，赤腳跑全馬沒什麼，他一路上就遇見了兩位同樣也是赤腳跑步的選手，他還認識好幾個跑者超級厲害，三小時就可以赤足完賽跑完42公里。

這名赤腳跑完全馬的男子說，這也是一種修煉，多練習就不會腳底受傷，他跑完42公里後只覺得腳底有一點辣，沒有什麼傷害。

有研究指出，其實赤腳跑步更不容易受傷害。根據一篇發表在《BMJ Open Sports & Exercise Medicine》的研究，穿鞋會改變跑步方式，從而導致許多常見的運動損傷。論文作者、愛爾蘭卡洛理工學院Peter Francis的研究團隊針對紐西蘭的研究發現，人類不僅可以赤腳衝刺跑和中長跑，而且與對照組相比，赤腳跑步者膝蓋、腳踝和腳底疼痛的發生率更低。研究人員認為，穿著跑鞋跑步時，由於跑鞋的保護，不會明顯感受到衝擊力，反而會降低了大腦和脊髓的警覺，從而導致跑步調適機能的遲鈍；相反地，赤腳跑步更能提醒大腦和脊髓避免受傷。

這次2020台北馬拉松，產生的男子組全馬冠軍是外國籍選手Paul Kipchumba Lonyangata，並且以02：08：29 成績打破大會紀錄；全馬女子組冠軍一樣也是外國選手 Askale Merachi Wegi ，成績02：28：31。兩位選手都是穿鞋跑完全程。

(中時新聞網)