總統府下午舉行「中華民國110年元旦總統府升旗典禮」記者會，說明今年元旦升旗主題「2021台灣有你」。配合秋冬防疫，今年升旗將首度採取實聯制5項嚴管措施，而今年的元旦升旗亮點，除了有主辦單位準備的特製口罩外，扶輪社也將呈現全國最大，長15公尺、寬12公尺的大國旗。至於今年國歌領唱，將首度由國軍代表與扶輪社友共同表演。

台灣再度出現新冠肺炎本土病例，防疫工作緊張，2021年元旦總統府升旗典禮仍將照常舉行，總統府23日記者會中推出元旦升旗紀念小物，首度推出兩款彩版主視覺口罩，將贈送給參與民眾。（張鎧乙攝）

元旦升旗主辦單位扶輪社總召集人、國策顧問陳茂仁表示，今年元旦升旗由扶輪人舉辦，非常有意義，因為2021年台灣要辦全世界扶輪社年會，主題就是2020年迎接第一道曙光，2021年迎接扶輪社友。

他並說，元單升旗中，也會有扶輪社170位隊友共同展現長15公尺、寬12公尺的國旗，這是全國最大的國旗。屆時將把國旗及扶輪旗帶到總統府，將是滿大的創意。

策展單位集智館文化有限公司總經理陳幼軒也說，今年主題「2021台灣有你」，發想來自今年因疫情受到紛擾，但台灣因全體國民努力，度過這年，所以希望把感謝及新年的祈願獻給所有的國人。而主視覺則是以國人、市民的意象呈現，強調不分年齡性別都是過去一年非常重要的貢獻者。

今年的升旗，同樣有建中、北一女旗隊表示，另有FOCA馬戲團演出，策展單位也安排百人高校街舞表演及柏齡太鼓演出，在鼓聲中 帶領巨幅國旗走進會場。

台灣再度出現新冠肺炎本土病例，防疫工作緊張，2021年元旦總統府升旗典禮仍將照常舉行，總統府23日召開記者會，國策顧問陳茂仁（左）與總統府發言人谷辣斯·尤達卡（Kolas Yotaka）（右）公布元旦升旗典禮的規劃。（張鎧乙攝）

陳幼軒也介紹，今年國歌領唱將由扶輪百人合唱團加上國軍代表共同領唱，象徵國軍基層的辛勞，也代表國人對國軍表達感謝之意。此外，因應疫情，元旦升旗也將落實5大防疫入場指引，包括「 戴口罩、早到場(4點30分)、實聯制、測體溫、過安檢」民眾得過5關才能共襄盛舉。

(中時 )