無懼立法院廿四日將針對萊豬法案上演表決大戰，民進黨籍立法委員何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位舉行寒冬送暖活動，會計師團體捐贈1450包白米，將透過立委服務處轉捐贈給大里及太平區中低收入戶。何欣純也加碼針對當地有煮食的社區關懷據點，每個點捐贈1500元豬肉。他也說挺豬農，自己常年都為地方關懷據點加菜，送的就一直是市場肉攤的豬肉。

立法委員何欣純與中華民國會計師公會全聯會等單位舉行寒冬送暖活動，23日在何立委太平服務舉行記者會，此次參與捐贈活動的團體包括中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會等單位；早年會員募資投入公益活動，有感於中低收入戶名單取得不易，於是開始與立委、各縣市政府食物銀行合作。

立委何欣純表示，就她了解，會計師公會從2007年起就開始推動捐贈等公益活動，迄今已13年，這些年來每年都捐贈上萬包白米給各地中低收入戶，粗估捐贈白米量達7百公噸。

何欣純說，會計師團體業務範圍多半都是接觸公司行號，較少與一般民眾互動，但全國各會計師心有餘力不忘回饋社會，讓她十分感動；而他也決定加碼，針對大里及太平區二十多處有煮食的社區關懷據點，每個據點致贈1500元的豬肉，她強調，社區關懷據點不缺菜，白米也經常有人捐，她了解最缺魚缺肉，因而已常年就買市場溫體豬為地方關懷據點加菜，也挺台灣豬農。

中華民國會計師公會全聯會理事長黃奕睿表示，全國各地的會計師多辦是待在辦公室，這些年來積極投入各地公益活動，希望拉近與民眾距離，也希望藉此拋磚引玉，讓各社團都把捐贈活動當成常態性活動。

(中時 )