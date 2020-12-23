北市跨年晚會將於31日登場，先前已於10月公佈疫情備案，因應近日國內疫情狀態，市政府觀光傳播局表示，當天現場將不提供飲食攤位、並在舞台周圍設區域進行出入口管制，民眾必須量體溫、消毒、戴口罩並做好實聯制始得進入，且該區域內，將強制全程佩戴口罩及禁止飲食。

觀傳局強調，活動已依22日中央發佈的跨年等大型集會活動防疫原則做好各項準備，包含加強場域及公廁消毒、場內補充水份除外，並提醒民眾參加活動應攜帶手機，以利通知防疫相關訊息，並且周末26日在天母運動公園的「異饗趣」活動取消。

除現場配合防疫規定外，觀傳局將提前透過各種管道向民眾宣導，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加活動，可留在家收看跨年晚會轉播，目前台北跨年晚會有提供多元的電視及網路直播平台，請民眾安心觀看。

北市政府強調，將依中央最新疫情隨時調整跨年晚會辦理方式或規模，最新消息將隨時於台北跨年晚會活動官網公布，並提醒民眾如有呼吸道症狀請在家休息，如外出參加活動請配合做好防疫並全程佩戴口罩，安心愉快地迎接2021年。

(中時 )