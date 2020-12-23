台中43歲吳姓男子未罹患任何肝病，但GOT肝功能指數卻居高不下，他日前身體不適到豐原醫院就診並住院，醫師詢問其病史才發現，吳男為強身，曾服用「日日春」藥粉長達1個月。中醫師鄭名惠表示，「日日春」全株有毒，食用會造成肝臟、腎臟、心臟及骨髓異常。

豐原醫院神經內科主任洪良一表示，吳男就醫時神智不佳、肢體無力，檢查後有腦中風情形，未發現罹患A型、B型、C型等病毒性肝炎，但GOT肝功能指數卻高達560U／L。

吳男向醫師坦言，為了強身，在友人介紹下，吃了1個月「日日春」草藥粉，2個月後全身痛、發燒、肚子痛。吳男住院治療並停藥後，GOT肝功能指數已經恢復到正常值25U／L。

豐原醫院中醫科醫師鄭名惠表示，「日日春」在公園、住家園藝常見，一年四季都會開花，又稱長春花。「日日春」屬夾竹桃科，全株有毒，食用會造成肝臟、腎臟、心臟及骨髓異常，且非停用，身體機能就不會再受影響。

鄭名惠指出，「日日春」有70多種以上生物鹼，須經合格生物公司專業萃取特定生物鹼使用，民眾請勿聽信、服用來路不明藥物，避免誤食中毒，導致不可挽回憾事發生。

(中時 )