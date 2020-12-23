2020年對全世界來說都相當難熬，相信所有人都希望能揮別2020年，迎來更美好的2021年，不過知名預言家鄭博見預測2021將是「更特別的年代」，對此資深藝人黃安大膽預測：「2021總體來說也是夠嗆的一年」。

黃安表示幾乎所有預言家都唱衰2021年，接著提到自己也是「封建迷信界」的大師級人物，更舉2004年曾出版過《誰搞垮了婚姻》為例，內容預言幾十位明星的婚姻，至於結果準不準確？他則賣關子要大家上網看，接著提出自己對2021的預言，他不諱言表示：「總體來說也是夠嗆的一年」，接著話鋒一轉，強調「大陸是世界範圍内最安全的國家」，在於未來各國都更將依賴大陸製造。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

此外，黃安不忘嘲諷向來視為死對頭的美國，表示：「以美國為首的『屁眼聯盟』將更積極的黑大陸」，更猜測美國人除了會在歷史書上寫「2020年是『大陸病毒』爆發的一年，美國率領世界成功戰勝病毒」，還會提醒祖國同胞：「2021年，辛丑年，1901年的『辛丑條約』還記得嗎」。

網友也紛紛留言：「看完整個人都不好了，我以為2020就够倒霉了，没想到2021更甚」、「我感覺到2022年底可能都摘不掉口罩了」、「安哥曾經預言黄曉明會離婚，真要預言對了」。

(中時新聞網)