一名妻子日前發現丈夫誤將整包「菸盒」丟進洗衣機內洗，導致香菸被洗衣機攪爛後，裏頭的煙草絲、纖維質一一解體泡水，變成一小陀類似棉絮的物質附著在衣物上，洗衣機底部也堆積不少菸草，讓她相當崩潰，直說「要把丈夫處理掉」、甚至有網友出狠招建議她「濾嘴偷偷塗萬金油，或煙草裡滴幾滴尿」懲罰丈夫。

該妻子在臉書「爆怨公社」上發文表示，她的丈夫將褲子丟進洗衣機時，忘了將褲中的整包「菸盒」拿出，導致盒內的煙經過洗衣機攪拌後完全分解，裡頭的煙草跑過水後呈現絲狀，附著在其他衣物上，讓她想當崩潰，氣憤地說「跪求要如何才能神不知鬼不覺地把丈夫處理掉？要被氣死了。」

丈夫將整包香菸丟進洗衣機內洗，沒想到裡頭的煙草浸濕後變成類似棉絮的物體附著在衣物上。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

據悉，大部分的香菸通常含有醋酸纖維素或棉花濾嘴避免吸菸者直接吸入菸霧，但主要成分為乾菸草。該妻子在照片中除了發現衣物上沾滿了浸濕的煙草絲外，連洗衣機底部都是滿滿的煙草。許多網友則留言說，「壞習慣問題，這無解啦，再買一台新的洗自己的還比較乾脆，這台就給抽菸的用就好」還有網友出狠招「濾嘴偷偷塗萬金油，或煙草裡滴幾滴尿」、「一年份的家務活全部歸他了」。

丈夫將整包香菸丟進洗衣機內洗，沒想到裡頭的煙草浸濕後變成類似棉絮的物體附著在衣物上。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

不過令人意想不到的是，香菸內的菸絲事實上具有清潔功用，將香菸中的菸草取出在溫水中浸泡十分鐘，用抹布沾該溫水擦拭有水漬的地方即清除了，同樣方法也可以用來擦洗地板和窗戶，要比單純的使用洗滌劑效果要好，而且香菸中的菸鹼還可以去異味，拿其與酒精泡過後，可以做為除臭噴霧。

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(中時新聞網)