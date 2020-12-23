紐西蘭籍機師（案765）確診新冠肺炎，根據目前公布的足跡，包括台北車站、天母SOGO、象山等處，至於12月9日是否曾到日台交流協，引發關注。對此，時事評論員朱學恒痛批紐籍機師是「說謊的渾蛋」，且目前足跡數據可能還不完整，是否會對台灣安全造成更多危害，令人擔憂。

朱學恒在臉書酸說，長榮航空紐西蘭籍伊朗裔機長（師），除了帶來歡樂、帶來新冠病毒之外，「竟又讓台灣面臨更進一步的危機！」當疫調面臨外交豁免權怎麼辦？根據台北市警方最新疫調結果，12月9日下午，紐籍機師有進入台北市慶城街的日台交流協會，可能是處理妻兒相關的資料，或者準備前往日本造訪自己的正宮。

宅神朱學恒（見圖）痛批紐籍機師是「說謊的渾蛋」。（中時資料照）

朱學恒指出，因外交豁免權的關係，日方不願意交出館內的監視器，所以台灣方面不知道紐籍機師到日台交流協會接觸了誰、待了多久，後續館員又接觸了誰？更重要的是，隔日日台交流協會的代表，在陽明山寓所宴請了國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花，和無法透露的其他台灣官員，這些人要不要採檢呢？

根據曝光的足跡資料，紐籍機師還去過台北車站、天母SOGO的鼎泰豐。朱學恒表示，這份足跡數據還不完整，桃園那邊怎麼樣還不知道，痛批紐籍機師是「說謊的渾蛋」，昨日搞掉台灣6千700億的股市，今天還會危害多少台灣的安全呢？

對此，日本台灣交流協會今證實，昨接獲通知後馬上消毒，並未接獲申請要求提供監視畫面，若有必要會跟大樓管理公司協調全力配合。

朱學恒認為，紐籍機師足跡數據可能還不完整。（圖／摘自朱學恒臉書）

(中時新聞網)