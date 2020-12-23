宜蘭市長江聰淵今天（23日）舉辦「扎根‧展望」就職6周年活動，前宜蘭縣代理縣長、政務委員吳澤成致詞時勉勵江聰淵「能用全縣的角度，繼續一起打拚。」有意參選宜蘭縣長的江聰淵說，對宜蘭規畫建設他已經開始準備，要來做最好的推動。

江聰淵被視為是民進黨內呼聲最高的下屆縣長候選人，上周蔡英文總統在宜蘭黨務座談時，2人一前一後離開會場，周一副總統賴清德造訪宜蘭，江聰淵更全程陪同，今天政務委員吳澤成出席江聰淵就職6周年活動，也引起全場關注。

吳澤成致詞時，肯定江聰淵是「很誠懇在做事，態度非常積極，會想辦法解決事情。」江聰淵的特質是在公部門服務非常重要的條件。他表示，他在擔任副縣長期間，只有擔任市長的江聰淵找他每半年開一次會報，解決很多地方需要的工作。

吳澤成透露，他任政委時，宜蘭鐵路高架案相關部會原本要退回可行性評估，但他認為不能退，因為地方已規畫十幾年、被退回6次，最後蘇貞昌院長才到宜蘭宣布可行性評估通過。

吳澤成也細數各項在宜蘭的建設，強調這些建設要推動地方要配合，希望以後江聰淵不只用「市」的角度，能用全縣、全國的角度，希望能繼續一起打拚，讓宜蘭更發展、生活更美好。

江聰淵感謝吳澤成對他與市政團隊的肯定，也感謝吳澤成協助完成很多公共工程、文化等建設，吳澤成提供他非常多的建言與諮詢。他說，宜蘭市很多的建設是各界努力下的成果，希望能邁向更好的里程碑，而這里程碑是全體縣民共同築成的目標。

(中時 )