疫情影響，各行各業不免遭受波及，社福團體募款更是極大衝擊，花蓮縣府利用愛爾蘭經典踢踏舞劇《火焰之舞》16日在花蓮演出機會，提出「捐款社福換門票、看火焰之舞做公益」，捐款5000元予社福團體即兌換1張貴賓券，150張的貴賓券，共募得近百萬元，花蓮14個社福團體受惠，盼弱勢寒冬能隨演出圓滿落幕。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年疫情關係，觀光不景氣，經濟崩盤，各社福團體收入善款更是有限，為喚起民眾對社福團體營運重視，將縣府所獲得的150張火焰之舞貴賓券全數捐出，讓社會善心人士及企業捐款換票。

徐榛蔚感謝善心人士做公益不落人後，發揮愛心踴躍捐款，募款時間從本月1日至15日，共募得97萬2600元，而縣內有14個社福團體受惠，盼他們能夠在凜冽冬天感受到各界溫暖。

受惠社福團體之一的台灣兒童發展早期療育協會感謝花蓮縣府，集結民間力量及社會資源，為公益加碼，鼓勵民眾觀賞難得的表演外，更進一步讓民眾有機會認識、接觸社福團體；善款將用在偏鄉到宅服務執行基金，讓偏鄉孩童持續獲得療育服務機會。

(中時 )