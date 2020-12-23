中央公園與科湳愛琴橋。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局輔導旅宿業者取得安心旅宿標章。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎疫情爆出本土病例，台中市觀光旅遊局攜手旅宿業及遊樂業等觀光產業共築防疫網，即日起加強營業場域環境清潔、消毒與餐飲管理，並落實旅客之防疫宣導，確保民眾到台中旅遊住宿安心無虞。

觀旅局長林筱淇表示，為確保來臺中旅客的安全與權益，觀旅局除平時定期盤點各項防疫物資、辦理防疫模擬演練，並強化防疫整備工作，於轄內重要觀光風景區、自行車道、登山步道以及向海那漾露營區、草悟廣場等委外經營場域，持續加強環境清潔消毒及防疫宣導。

台中市觀光旅遊局輔導旅宿業者建置接待旅客SOP。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

同時要求景點周邊商圈業者及自行車租車業者落實環境清潔消毒。此外，台中市旅服中心值班工作人員執勤時一律佩載口罩、勤洗手，加強環境消毒及清潔，為遊客測量額溫及手部消毒、請遊客配合佩戴口罩，並維持安全社交距離，以嚴謹的態度為旅客健康與安全把關。

中央流行疫情指揮中心宣布跨年等大型集會活動新防疫規範，參加民眾需全程戴口罩，除補充水分外禁止飲食，且要求攜帶手機並維持開機狀態；室內活動採實聯制，入口配合量體溫，包括隔離、檢疫者、呼吸道症狀與自主健康管理者均不能參加，違者「加重處罰」。

觀旅局主辦2021中台灣元宵燈會將依照規範訂定活動的防疫指引和應變計畫，加強工作人員防疫衛教訓練，並備妥防疫物資等，確保旅客來到台中觀光旅遊時的健康與安全。

觀旅局表示，面對新冠肺炎疫情不斷變化，觀旅局除了提升觀光防疫強度，也將持續關注中央防疫振興相關方案，協助觀光產業度過疫情衝擊，並呼籲民眾遊程中應遵循勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫規範。

(中時 )