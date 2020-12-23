一名來自紐西蘭的機師，攻破台灣引以為傲的「本土防線」。而台北市議員徐巧芯今(23)日在臉書上公開案765染疫機師本月9日在台北的活動路徑，並指出他在當天有出現在「日本台灣交流協會」。中華戰略學會研究員、軍事專家張競在徐巧芯所流出的表格中，發現日台交流協會竟「拒絕調閱監視器」，讓他怒轟，若真如此，這根本就是不顧他人生死之野蠻行為。

張競今日在臉書上表示，台灣的疫情防護被案765（紐籍機師）搞到破口，鄉親恐慌，而在網路上獲知本貼文所附案765活動訊息表格，不知內容真實性為何？惟其中居然出現「日交協會監視器拒絕調閱」字樣，簡直是駭人聽聞、不顧他人生死之野蠻行為！防疫是針對全球都要面對共同努力的威脅，整個作為必須周全詳實，絕對不能有漏洞死角，日本交流協會如此作法，完全不像文明國家應有之作為。

張競指出，假若確實要保存其隱私，讓不可告人之事避免外洩，考量疫情管控與尊重臺灣民眾健康，至少該讓防疫人員檢視與案765接觸者之身份，以便進行檢驗確認其未遭感染吧？此乃基本人性與道德，不知目前日本交流協會臺北會所主管是否仍是吳釗燮部長的大哥哥，在此籲請外交部長對此展開交涉，總不能讓日本交流協會成為臺灣防疫的漏洞死角！

不過，對於未提供畫面的說法，日本交流協會回應指出，昨天接獲通知後馬上消毒，且並未接獲申請要求提供監視畫面。

(中時新聞網)