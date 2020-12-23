180名幼生穿著原住民傳統服飾跳大會舞。（李俊淇攝）

部份原住民學生從未接觸過豐年祭，對此感到新奇。（李俊淇攝）

全國都會區中唯一使用沉浸式族語教學的丹鳳國小附設幼兒園，今（23）天上午在校內操場舉辦豐年祭，讓幼生了解祭典中所包含慎終、追遠緬懷祖和感恩祈福的意，現場180名的幼生手牽手圍成圓圈一起跳起大會舞，其中1名女幼生表示：「「好好玩，第一次參加豐年祭」

教育局歐人豪副局長表示，都會區的原住民族家庭多為原民第二代，或是離開原鄉已一段時間，許多原民幼生的家長甚至不會講族語， 7年前丹鳳國民小學附設幼兒園申請成為全臺灣唯一都會型沉浸式族語教學幼兒園，使得不在原鄉部落的都會區原住民族幼生，仍然可以認識族語之美及了解部落傳統文化，建立族群自信心。

丹鳳國小高淑真校長表示，「沒有語言就沒有文化」，透過學習族語除了可以讓幼生尋找文化根源也認同自己，而且多學一份語言也是多一份競爭力，當初部份家長擔心會沉浸式族語教學會與主流教育脫節，但這幾年下來，參與的人數逐漸增多，讓幼生了解講母語是一件非常的驕傲的事，所產生的自信對於未來學習也有助益。

新北市政府教育局表示，為提供原住民族幼兒接觸族語機會，建置幼兒優質族語浸潤式教學環境，目前已輔導丹鳳國小附幼與偏鄉地區的14校辦理沉浸式族語及族語扎根教學計畫，丹鳳附幼辦學認真榮獲原住民族委員會「全國都會區執行沉浸式族語教學特別獎」及「績優族語教保員銀質獎」，未來將持續尋覓合適的幼兒園開辦沉浸式族語教學計畫，讓更多都會區原住民族幼生認識族語及傳承傳統文化，也使全體師生能體驗多元文化之美。

(中時 )