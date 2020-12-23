龍華科大與TPMA合作國際認證暨青年團北區營運中心，日前揭牌正式運作。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

TPMA理事長李仟萬致贈墨寶感謝母校協助，期盼共同深化各項專案管理服務項目。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

為開發個人職能國際標準，協助企業跨界整合，龍華科技大學與台灣專案管理學會（TPMA）簽約成立國際認證暨青年團北區營運中心，日前舉行揭牌儀式，由龍華科大校長葛自祥、行政副校長林如貞、台灣專案管理學會理事長李仟萬，以及校友會理事長竇憲宗揭牌，藉由營運中心的正式運作，雙方共同強化師生專案管理專業知能，擴大培育國際青年團，以加速提升學子國際競爭力。

葛自祥表示，學校自2009年起便將「專案管理」列為全校必修科目，並作為學校推動特色項目，規劃專案管理學程、辦理全國大專院校專案管理實務競賽、鼓勵學生考取專案管理證照等，有效提升學生職場競爭力；TPMA在李仟萬帶領下，長期以來對於辦理專案管理師資培訓、證照推廣及產業服務不遺餘力，成效卓著，期待藉由北區營運中心成立，綿密深化各項專案管理服務與專業知能。

林如貞隨後致詞指出，專案管理在全世界蓬勃發展，隨著全球化趨勢日顯重要，許多外商公司、國際企業及大專校院、政府部門等都在推動專案管理人才培育，顯見專案管理知識領域的重要性。龍華科大重視實務教學，將「專案管理」列為全校必修科目，許多學子在校就取得IPMA Level D 級專案管理國際證照，畢業後進入各行各業，發現非常受用，在工作中能夠落實並活用專案管理知識，得到職場主管倚重，獲益匪淺。

李仟萬指出，TPMA自2002年成立，2004年加入IPMA國際專案管理協會，18年來，培訓各公民營機構企業培育專案管理人才逾10萬人次；龍華科大早在2006年就與台灣專案管理學會結緣，身為龍華校友的他，義不容辭積極協助母校培訓學子專案管理能力並獲得證照，經10餘年的推展，成效斐然。

李仟萬說，這次授權成立國際認證暨青年團北區營運中心，TPMA除推廣原有認證外，並新增16項國際級專業證照及SCRUM敏捷專案管理、永續專案管理，以擴大推廣專案管理知識體系，並向下扎根於青年學子。期待與龍華科大有更深入合作，雙方未來能共創更大價值，嘉惠龍華師生及企業。

龍華科大今年同時在1111人力銀行「2020企業最愛大學」、2020《Cheers》及《遠見》「企業最愛大學生」TOP 20、《Cheers》2020「企業最愛碩士生」調查，同時榮獲全國私立科大第一名四冠王，並第3度入選《Cheers》全國Top 20辦學績效卓越大學。本次與TPMA共同成立國際認證暨青年團北區營運中心，更能擴大培育學子跨領域管理知識與實務技能，畢業後能因應社會需求及產業發展需要，成為業界亟需人才。

(中時 )