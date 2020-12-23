2009年八八風災導致小林村慘遭覆滅，此事一出全國上下無不震驚，農委會水保局之後針對高坍塌風險地區做統整，並在過去4年選出34處風險最高處作調查研究，發現只要日累積雨量達1000毫米就可能發生大規模崩塌，因此研擬「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」，明年汛期、颱風季將正式納入防災應變準作業程序，一旦累積雨量達600至700毫米就會發布國家級警報，預計提供5至6小時供民眾撤離。

水保局在個去幾年整理出全台9848個大規模崩塌潛在地區，其中229個保全對象如房舍、道路、橋樑等，並找出34個坍塌風險最高的地區作為基礎調查及疏散撤離基準。

水保局長李鎮洋表示，研究發現只要日累積雨量近1000毫米就有發生大規模崩塌機率，為超前部署，日累積雨量只要達600至700毫米就會開始發布國家警報，一旦達1000毫米會再進一步發布紅色警報，即國家級大規模崩塌警訊，目標提早5至6個小時供民眾撤離。

李鎮洋指出，34處高風險地區中有12區域因為與土石流潛勢區重疊，將在明年汛期、颱風季率先納入防災應變準作業程序，後年再納入22處，目標6年共計98處。

李鎮洋補充，這34處大多位於八八風災、九二一大地震發生的中南部區域，北部則有尖石鄉、五峰鄉等。

農委會主委陳吉仲表示，「氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫」共分兩期，過去4年的一期是針對34處最高風險處做調查研究， 第二期(2021至2016)則為務實操作減災整備作戰計畫，這些部分若沒做好，除了生命財產，也會導致農損達百億以上，面臨極端氣候帶來的強降雨應做足萬全準備來因應。

(中時 )