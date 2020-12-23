市場熱錢持續湧入，推升台股近期在萬四以上高檔震盪。有網友在網路論壇拋問，自己朋友最近賣掉房子賺了750萬，是否該全職炒股？貼文曝光討論爆棚，有人回應「空軍有救了 大崩盤」、「梭哈台積電 再乖乖去上班」；分析師則認為，想當專職投資人「有穩定獲利模式」是最重要條件。

有網友在批踢踢股版發文表示，「我的朋友35歲單身，最近把他爸給的新北房子賣掉，賺了750萬，他先前在軟體業上班，已經離職不想上班。目前租房在宜蘭，月花4萬，請問我朋友該全職炒股？」

這篇貼文一出，版上討論度破表，幾乎所有網友一面倒，認為錢這麼少又這麼年輕，不該全職炒股，還是腳踏實地去上班才吧，希望原po勸退朋友。

不少網友發表看法，「美金的話沒問題 台幣就... 去上班吧」、「租屋 月花四萬 70歲的話可以考慮退啦」、「至少2000萬養老，有多的再炒股」、「可以，目前韭菜田有位置」、「沒房沒工作才750萬 是在開玩笑嗎」、「賣房子來炒股絕對後悔」。

但也有人看到全職操盤文就害怕了，「終於出現反轉專職文了~我等好久！盤後出清所有股票」、「全職炒股文來了 糕點還有多遠？」、「空軍有救了 大 崩 盤」、「無腦多party大概只剩一星期了」、「半年後畢業文嗎…」。

儘管不少人看到身邊朋友在股市賺到錢了，動了想要離開職場的念頭，轉做全職操盤，但資深分析師陳唯泰在今周刊專欄提到，專職投資人一定要「找到自己穩定的投資獲利模式」，嚴守停損停利原則，若遇到虧損或不如預期，能保持豁達心態；如果做不到，就不要輕言放棄自己的工作，因為投資是一輩子的事，股市天天開門，等你準備好再出發。

(中時新聞網)