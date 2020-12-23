反萊豬醫師蘇偉碩遭衛生署告發，身兼中華人權協會理事長的國民黨中常委高思博表示，蘇偉碩數年前與當年是立委的田秋堇公開發表萊豬有毒言論，如今遭新手法的「政治查水表」追殺，中華人權協會已收到蘇的投訴，協會將於本月25日行憲紀念日號召有識之士，到剛成立的國家人權委員會轉遞陳情書，籲請追究政府侵害人民言論自由的人權。

高思博特別點名如今是人權委員會委員的監委田秋堇、人權委員會主委的監察院長陳菊審慎面對此陳情案，作為委員會爭取人權的指標案件，而不是執政黨打擊人權的工具。

高思博在「阿博講道理」臉書直播中，首度以「中華人權協會理事長」角度，探討「政治查水表」的來龍去脈，籲請有識之士共同關心，尋覓台灣人權議題的正軌，並指出所謂的「政治查水表」，就是政府運用法令的箝制、威嚇，阻絕人民的言論自由，過去最常見的是啟動「社會秩序維護法」中第63條，究辦人民散播謠言的責任。

他說，政府從2011年較為具體執行社維法，但「謠言」屬於言論自由的範疇，很難移送，更難入罪，警政機關早期每年僅有個位數移送，最多20件，去年暴增至233件，但司法單位成案不及一半。

高思博分析，民進黨在野時，黨籍立委在數年前曾聯名聯署欲修改社維法，後來就靜默不語，只因社維法雖很難撼動人民的言論自由，卻透過警察通知、傳訊的繁雜過程，仍可相當程度威嚇到升斗小民和守法者，轉而謹言慎行，成為綠營排除異己的工具。

他說，最近，長年陳抗萊豬問題的蘇偉碩醫師，又遭遇查水表，但發起者與警政機關無關，卻是由衛生福利部根據涉嫌違反「食品衛生安全管理法」的散播謠言罪嫌移送，最初仍依循警政機關偵訊的程序，警方「好心」通知在晚上偵訊，遭到輿論批判後，轉向移送給檢察機構偵訊，正式將過去追究罰款增加3年以下刑期，成為全新版本的查水表。

高思博說，衛福部以此法令究責蘇醫師的專業言論幾乎行不通，因為很難構成成案的要件，其一為講萊豬有毒是否為謠言，因萊豬有毒為台灣和國際許多專家學者的共識，並非蘇偉碩個人言論，且按照公開散播謠言的基本法律要件是只需有查證有此傳言即可，無須證明真偽，與記者報導傳聞的精神一致。

其次，此法另外一個要件須有人民受害，高思博指出，萊豬目前尚未進口，何來有人受害，況且日前就有豬肉進口商公開聲明不進口美國萊豬，因而未來也無人受害，蘇醫師更無刑責啊！

蘇偉碩已以此案向中華人權協會投訴，高思博以理事長身分宣布，將於本月25日的行憲紀念日號召有識之士﹑到剛剛成立的國家人權委員會轉遞陳情書，請該會追究政府侵害人民言論自由的人權。

高思博強調，蘇偉碩曾於數年前與當年是立委的田秋堇公開發表萊豬有毒言論，因此他特別點名如

今是人權委員會委員的田秋堇與監察院長陳菊審慎面對此陳情案，以作為委員會爭取人權的指標案件，而不是執政黨打擊人權的工具，切莫辜負國人的期待。

(中時 )