南韓樂金電子（LG Electronics）與汽車零件大廠麥格納國際公司（Magna International Inc）將成立合資公司，負責生產電動車關鍵零組件。

受此消息激勵，樂金電子股價飆漲29.07%，收在119,000韓元。

繼2018年以11億歐元收購汽車照明系統製造商ZKW Group GmbH後，這是樂金電子在汽車業進行的第二筆重大投資案。

樂金電子表示，該合資公司名稱暫定為「LG Magna e-Powertrain」，估值為10億美元，將生產電動馬達、逆變器與車載充電器。

這項交易進一步擴大供應商之間的整合潮，在電動車、新創動力系統e-axle不斷成長的市場上搶佔先機。e-axle系統將電動機、動力控制與驅動裝置整合在一個單元內。

今年早些時候，齒輪製造商博格華納公司（BorgWarner Inc.）收購同業德爾福汽車（Delphi Automotive），日本製造商愛信精機公司（Aisin Seiki Corp）、電裝公司（Denso Corp）與豐田汽車則共同創立一家名為BluE Nexus的e-axle合資企業。

樂金電子表示，樂金將持有新合資企業51%股份，麥格納則擁有其餘的49%股份。這項交易預計於2021年7月完成，但尚待樂金股東通過。交易的其中一個條件，是在美國、首爾與中國的樂金公司據點僱用1000名員工。

樂金電子旗下汽車零組件解決方案部門已經連續19個季度陷入虧損。在10月發布財報後的法說會上，該公司表示預期汽車零組件事業將在明年第三季轉虧為盈。

(時報資訊)