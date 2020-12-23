失色的經濟數據及英國變異病毒之擔憂，拖累周二美股道指收黑、標普500連3跌。台股在歷經本土零確診破功驚嚇後，今日重整心情再出發，在台積電(2330)、聯電(2303)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、大立光(3008)等權值大咖撐盤，加以雙D族群友達(2409)、群創(3481)及南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)同步勁彈，加以高價股碩禾(3691)、大學光(3218)、倉和(6538)等齊聲高歌，拉升指數震盪翻揚，午後「航海王」、「鋼鐵人」重整旗鼓，終場加權指數上漲45.63點為14223.09點，成交值為2195.73億元。今日外資(不含外資自營商)買超6.8355億元，投信賣超6.8559億元，自營商賣超4.8546億元，三大法人賣超4.87億元。

電子股重獲關愛，獲准赴美投資的台積電(2330)股價回穩，帶動聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、大立光(3008)等權值股同步穩揚，高價股聯手出擊，包括碩禾(3691)、大學光(3218)、倉和(6538)等剽悍強彈。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)匯聚人氣聯袂走揚，美光桃園廠跳電意外帶動DRAM現貨價提前漲價，預期明年第1季合約價止跌甚至小漲，激勵記憶體族群南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)同步勁彈。太陽能族群受惠用電大戶條款明年元旦生效，茂迪(6244)、元晶(6443)、達能(3686)攜手漲停慶祝。廣明(6188)甩開子公司員工染疫風波反彈近4%，廣達(2382)同步守住紅盤。

「航海王」、「鋼鐵人」大戰午後再度開打，航運股陽明(2609)在投信連4日買超1.9萬張加持下乘風破浪剽悍攻頂，衝上20元逾9年巔峰，帶動長榮(2603)、萬海(2615)、中航(2612)、四維航(5608)攜手勁揚。原物料行情搭上漲價風潮，短期產業復甦趨勢可望延續，鋼鐵股今日由中鴻(2014)突圍收高5%，第一銅(2009)、高興昌(2008)、聚亨(2022)、海光(2038)同步亮燈漲停，助威鋼鐵股拉尾收紅，力保鋼鐵人不敗之身。防疫股在昨日爆出253天後本土零確診破功後集體掀漲勢，美德醫療-DR(9103)、毛寶(1732)今日強鎖漲停，恆大(1325)、康那香(9919)、南六(6504)出現獲利了結翻黑收低。

耶誕鈴聲遠處飄揚，外資收拾書包準備放假，今日小幅買超6.8355億元，因英國變異病毒的消息，讓疫情再起疑慮浮現，建議投資人保守觀望並做好停損。5日RSI為49.25，10日RSI為56.32，9日K值為53.66，9日D值為59.48，20日乖離率為0.58。台股今日在權值大咖護體下，重返14200點大關，惟外資買盤降溫，使得指數未能站回短期均線，但內資仍點火特定個股，以及電子、航運、鋼鐵股仍各自有表現，多頭火苗未熄，月線及14000點有守。分析師表示，台灣昨日新增1本土病例，對照國外疫情動輒上千人確診而言，其實影響沒那麼嚴重，且目前確診案例行蹤還能掌握，重點在於觀察防疫破口能不能迅速堵住。而對經濟而言，主要是影響內需動能，電子出口預期將不受干擾。

台股短期由傳產帶動的轉強氣勢被疫情打亂，電子雖有輪動機會，但帶動指數急速拉升機率不高，後市不排除測試月線支撐。主流類股仍以原物料龍頭股、半導體、電子業績股、集團股、題材股等，相對看好。由於台股已經歷9個交易日未能突破前高14,427點，再加上融資持續增加，使得籌碼面漸趨凌亂，因此只要稍有利空，就會造成回檔壓力，但目前大盤月、季線仍呈現上揚，以及有年底作帳行情助攻下，預期指數將尋求月線支撐。分析師表示，全球疫情延燒已一段時間，但資金行情對股市支撐力道相當強勁，熱錢仍會在股市持續輪動，後續重點回歸美股「老大哥」能不能穩住腳步，若美股未出現連續性大跌，預料台股有機會在短線重返向上軌道。操作上建議勿過度追高，降低持股比重，選股佈局上可留意資訊軟體、蘋概股、防疫股、造紙、鋼鐵、紡織等。

(時報資訊)