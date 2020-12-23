勇奪全國商業類技藝競賽中餐烹調組金手獎的陳思宇（右）說，鴨肉拼盤會考慮當父母親餐廳的菜單，指導老師曾柏閔（左）對她獲獎也感到很欣喜。（羅浚濱攝）

新竹縣東泰高中餐飲管理科學生陳思宇，月初參加教育部109年全國商業類技藝競賽，勇奪中餐烹調組全國金手獎第四名，締造東泰高中連續3年獲得此項殊，她更是桃竹苗區高職學校唯一榮獲中餐烹調組金手獎的學生。

這項比賽每年都吸引全國高職餐飲科優秀參加競技，獲得前十名將能以技優推甄進入國立大學，陳恩宇已拿到入場券，她說將會爭取進國立高雄餐飲大學就讀，日後開中西合併的料理餐廳。

陳思宇父母親在內灣開複合式休閒庭園，她從小就在家幫忙，喜歡烘培做小蛋糕等餐點，但父母不希望她走辛苦的餐飲路，竹東國中畢業前她拜託班導師做說客，父母才同意她去唸東高中泰餐飲管理科，也鼓勵她拿出成績。

陳思宇2年多來已取得國家烘焙、飲料調製、餐飲服務、中餐烹調等丙級證照，拿到2020媽祖盃水花片達人雕刻銀牌，在北埔灶君堂灶下生活節美食競賽奪冠，更積極準備全國商業類技藝競賽，畢業前拼1次好成績。

指導老師曾柏閔說，陳思宇數於慢工出細活型，賽前參加數場友誼模擬賽，都因動作太慢拿最後一名，但從中了解不足之處，也越挫越勇，賽前1個月每天都訓練到晚上10點，假日更是整天12小時在學校積極練習，其中，鴨肉料理嘗試了無數次，連學弟妹都說超級美味。

今年全國商業類技藝競賽餐烹調組題目多元，2小時要完成3道菜，她親自示範考驗刀工和火候的「豆乾炒豬肉絲」和「糖醋鮮魚」，最後1道的「創意冷菜拼盤／鴨肉料理」，則是她擅長的料理。

陳思宇說，評審點評時誇讚她是唯一進場先處理鴨肉的選手，蒸熟後還懂得暫置冰箱冷卻後再行切盤，整體呈現相當完美，會考慮成為父母親餐廳的菜單。

東泰高中今年不僅餐飲科有傑出表現，美容科學生黃文佳在高職全國技藝競賽獲得優勝佳績，汽車科學生參加桃園市2020電動車創意競賽，分榮獲第一名和第三名成績。

最受矚目的資處科電競學生代表台灣，遠赴烏克蘭參加ISF世界中學電子競技錦標賽，勇奪世界第一。而成立不到3年的水電科，校方投注大筆資金成立國家級證照考場後，全班同學自來水配管、室內配線丙級雙證照考取率100％。

勇奪全國商業類技藝競賽中餐烹調組金手獎的陳思宇（右）， 現場示範考驗刀工和火候的「糖醋鮮魚」。（羅浚濱攝）

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