海巡署龍鳳安檢所官兵會同警消人員在龍鳳漁港援救疑似輕生女子。（海巡署第三岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

海巡署龍鳳安檢所官兵在龍鳳漁港救援輕生女子

一名女子22日晚間獨自出現在苗栗竹南龍鳳漁港浮動碼頭，疑有輕生傾向，海巡署龍鳳安檢所官兵獲報趕往援救，發現女子昏倒在浮動碼頭，經利用長背板將女子救上岸，送醫救治中。

22日晚間22時許，海巡署中部分署第三岸巡隊龍鳳安檢所值班人員接獲民眾報案，指稱有一名女性友人準備前往龍鳳漁港一帶輕生，安檢所官兵立即攜帶救生裝備出動尋找，並同步通報苗栗縣消防局竹南分隊及苗栗縣警局竹南分局竹南派出所派員趕往處理。

海巡人員經過搜尋，在港區內慈安宮前的浮動碼頭，發現這名女子，因當時為低潮時段，浮動碼頭與岸際高低落差甚大，增加救援難度，並且現場風浪不斷拍打在女子身上，情況危急，救援人員決定使用長背板將女子抬上岸際，經初步檢查女子仍有呼吸心跳，但意識昏迷，隨由竹南消防分隊將女子送往頭份為恭醫院救治。

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